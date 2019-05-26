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da aşk var

Tarçında aşk var
Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, sağlıklı bir hayata göz kırpıyor. şekerinin dengelenmesini sağlayan bu baharat, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel yönden sıkıntısı olanlara da güç veriyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Cinsel gücü artıran ın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Günde yarım çay kaşığı tarçın, kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.
Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Diş ağrısı tedavisinde ve ağız kokusu giderir.
Bal ile karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.
Kanı temizler.
Sivilceleri ve siyah noktaları da geçirir.

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