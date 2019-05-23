Safra taşına limon sıkın

Kronik hastalıklar, hayatı tehdit ediyor. Medikal medyum Anthony William, herkesin ilaçlara ve hastalıklara bağımlı yaşadığı günümüzde, sağlık konusunda ezberleri bozuyor. Her hastalığın bir tedavisi olduğunu belirten medikal medyum, besinlerin iyileştirici gücüne dikkat çekiyor. Sağlıklı bir sindirimin, tüm bedenin sağlığını koruduğunu söylüyor ve şu bilgileri veriyor...
KUŞKONMAZ ETKİSİ
Safra kesesi, insan vücudunun sindirim sisteminde büyük önem taşıyor. Ancak günümüzde safta taşı ve safra zehri nedeniyle pek çok insan bu önemli organını aldırmak zorunda kalıyor. Bu durum, hazımsızlığı beraberinde getiriyor. Safra taşı sorunu yaşayanlar, birtakım bitkisel karışımlar içerek hastalıklarını tedavi etmeye çalışsa da bu durum, sağlığa büyük zarar veriyor. Safra kesesi taşları öd, kolesterol ve proteinden oluşur. Safra taşlarından kurtulmanın en iyi yolu, protein tüketimini azaltmak ve zengin sebze ve meyveleri diyete eklemektir. Ispanak, lahana, turp, hardal yaprağı, limon, portakal, greyfurt ve misket limonu tüketmek safra taşının parçalanmasına yardımcı olur. Safra taşını parçalamak ve karaciğeri yenilemek için kuşkonmaz da mucize etkisi gösteriyor. Bir avuç kuşkonmazın suyunu sıkmak ve meyve sularına karıştırmak taşların dökülmesine yardımcı oluyor.
TOKSİNLERİ ATIN
İnsan vücudu, şehir yaşamında yüzlerce zararlı maddelere maruz kalıyor. Cıva, alüminyum ve böcek ilaçları gibi ürünler hasta edilor. Cıva, Alzheimer hastalığının yüzde 100 sorumlusu olarak biliniyor. Kişnişi tüketmek ise vücudu temizliyor. Yine yaban mersini, beyni ağır metallerden arındırıyor. Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlıyor.
MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK MUCİZELERİ 11 / YARIN: MEYVELERLE BARIŞIN
KUŞKONMAZ ETKİSİ
Safra kesesi, insan vücudunun sindirim sisteminde büyük önem taşıyor. Ancak günümüzde safta taşı ve safra zehri nedeniyle pek çok insan bu önemli organını aldırmak zorunda kalıyor. Bu durum, hazımsızlığı beraberinde getiriyor. Safra taşı sorunu yaşayanlar, birtakım bitkisel karışımlar içerek hastalıklarını tedavi etmeye çalışsa da bu durum, sağlığa büyük zarar veriyor. Safra kesesi taşları öd, kolesterol ve proteinden oluşur. Safra taşlarından kurtulmanın en iyi yolu, protein tüketimini azaltmak ve zengin sebze ve meyveleri diyete eklemektir. Ispanak, lahana, turp, hardal yaprağı, limon, portakal, greyfurt ve misket limonu tüketmek safra taşının parçalanmasına yardımcı olur. Safra taşını parçalamak ve karaciğeri yenilemek için kuşkonmaz da mucize etkisi gösteriyor. Bir avuç kuşkonmazın suyunu sıkmak ve meyve sularına karıştırmak taşların dökülmesine yardımcı oluyor.
TOKSİNLERİ ATIN
İnsan vücudu, şehir yaşamında yüzlerce zararlı maddelere maruz kalıyor. Cıva, alüminyum ve böcek ilaçları gibi ürünler hasta edilor. Cıva, Alzheimer hastalığının yüzde 100 sorumlusu olarak biliniyor. Kişnişi tüketmek ise vücudu temizliyor. Yine yaban mersini, beyni ağır metallerden arındırıyor. Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlıyor.
MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK MUCİZELERİ 11 / YARIN: MEYVELERLE BARIŞIN
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