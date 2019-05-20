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Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için yapılması gerekenler...

Hastalıkları çİğ çİğ yiyin!

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci, sağlıklı bir kalbe sahip olmanın şifresini veriyor. Çiğ besinlerin, kolesterol ve şekeri düşürerek kalp sağlığına olumlu etki yaptığını belirtiyor. Mucize yiyecekleri sıralıyor:

AVOKADO: Kan şekerini ve tansiyonu dengeler. Kalbi korur.

MAYDANOZ: Kalp sağlığı için çiğ tüketilmesi gerekir. Şeker ve tansiyon başta olma üzere pek çok hastalığa olumlu etki eder.

BROKOLİ: Çiğ yendiğinde damar yapısını korur. Kötü kolesterolü düşürür.

KEREVİZ: Çiğ tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltır. Kalp ritmini düzenler.

NAR: Sabahları bir kase nar yemek, kalbi güçlendirir. Kolesterolü düşürür.

KİRAZ: Kalp sağlığını korur.

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