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Sarımsakla unutmasak! Sarımsak hafızayı güçlendiriyor, ’a karşı koruyor

Güçlü beynin sırrı, mutfaktan geçiyor. Kokusuyla korkutsa da sarımsak ve soğan hafızayı güçlendiriyor. ’a karşı koruyor.



Yıllar ilerledikçe, hastalıklar da kapıyı çalıyor. Gün içerisindeki ufak unutkanlıklarla kendini gösteren Alzheimer, 60'lı yaşın üzerindeki kişileri tehdit ediyor. ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, nörolojik hastalıklarla mücadele edenlere umut oluyor. Sağlıklı beynin yolunun mutfaktan geçtiğini belirten Dr. Cook, şu bilgileri paylaşıyor:

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