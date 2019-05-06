ilerledikçe, hastalıklar da kapıyı çalıyor. Gün içerisindeki ufak unutkanlıklarla kendini gösteren Alzheimer, 60'lı yaşın üzerindeki kişileri tehdit ediyor.nörolojik hastalıklarla mücadele edenlere umut oluyor. Sağlıklı beynin yolunun mutfaktan geçtiğini belirten Dr. Cook,