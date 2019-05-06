Yıllar ilerledikçe, hastalıklar da kapıyı çalıyor. Gün içerisindeki ufak unutkanlıklarla kendini gösteren Alzheimer, 60'lı yaşın üzerindeki kişileri tehdit ediyor. ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, nörolojik hastalıklarla mücadele edenlere umut oluyor. Sağlıklı beynin yolunun mutfaktan geçtiğini belirten Dr. Cook, şu bilgileri paylaşıyor:
- Sağlık
- 06.05.2019
- Gazete
Sarımsakla unutmasak! Sarımsak hafızayı güçlendiriyor, Alzheimer’a karşı koruyor
Güçlü beynin sırrı, mutfaktan geçiyor. Kokusuyla korkutsa da sarımsak ve soğan hafızayı güçlendiriyor. Alzheimer’a karşı koruyor.
Yıllar ilerledikçe, hastalıklar da kapıyı çalıyor. Gün içerisindeki ufak unutkanlıklarla kendini gösteren Alzheimer, 60'lı yaşın üzerindeki kişileri tehdit ediyor. ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, nörolojik hastalıklarla mücadele edenlere umut oluyor. Sağlıklı beynin yolunun mutfaktan geçtiğini belirten Dr. Cook, şu bilgileri paylaşıyor:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.