Erkeklerde görülen meme büyümesi, psikolojiyi bozuyor. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Atilla Fesli bu şikayetlerin hormonal dengesizliklere bağlı olarak geliştiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor:
Erkeklerde hangi yaşlardan itibaren büyüme görülür?
Hormonal değişikliklere bağlı olarak, en sık 13-15 yaşlarındaki veya daha büyük erkeklerde görülür.
Erkek çocukların yüzde 90'ında bu durum kendiliğinden bir yıl içinde geçer.
Büyümeye yol açan diğer durumların da incelenmesi gerekir. Bunlar arasında hepatit, siroz, akciğer kanseri, akciğer hastalıkları, bazı organların kanseri, tiroit bezi hastalıkları, testis hastalıkları, bazı ilaçların kullanımı gibi sebepler sayılabilir.
Ameliyat öncesinde kitlenin ultrason ile incelenmesinde yarar vardır. Böylece kitlenin sadece yağ dokusundan oluşup oluşmadığı ortaya konabilir.
Meme küçültme ameliyatı nasıl yapılır?
Ameliyat genel anestezi altında yapılır.
Liposuction yapılacak ise koltuk altına yakın bir ya da iki adet 0.5 cm kadar kesi yapılır. Ameliyat sonrasında pansuman üzerine baskı amacıyla hemen korse takılır. Liposuction yapıldıysa oluşacak şişlikler ortalama 4 hafta içinde iyileşecektir. Ameliyat sonrası kişiler 3-4 gün içinde normal faaliyetlerine dönebilir.
Erkeklerde hangi yaşlardan itibaren büyüme görülür?
Hormonal değişikliklere bağlı olarak, en sık 13-15 yaşlarındaki veya daha büyük erkeklerde görülür.
Erkek çocukların yüzde 90'ında bu durum kendiliğinden bir yıl içinde geçer.
Büyümeye yol açan diğer durumların da incelenmesi gerekir. Bunlar arasında hepatit, siroz, akciğer kanseri, akciğer hastalıkları, bazı organların kanseri, tiroit bezi hastalıkları, testis hastalıkları, bazı ilaçların kullanımı gibi sebepler sayılabilir.
Ameliyat öncesinde kitlenin ultrason ile incelenmesinde yarar vardır. Böylece kitlenin sadece yağ dokusundan oluşup oluşmadığı ortaya konabilir.
Meme küçültme ameliyatı nasıl yapılır?
Ameliyat genel anestezi altında yapılır.
Liposuction yapılacak ise koltuk altına yakın bir ya da iki adet 0.5 cm kadar kesi yapılır. Ameliyat sonrasında pansuman üzerine baskı amacıyla hemen korse takılır. Liposuction yapıldıysa oluşacak şişlikler ortalama 4 hafta içinde iyileşecektir. Ameliyat sonrası kişiler 3-4 gün içinde normal faaliyetlerine dönebilir.
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