Yumurtalık kistleri tedavi edilebilir

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Berker, kadınlardaki kist problemine dikkat çekti. Şiddetli adet kanamasına neden olan bu hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi:
Yumurtalık kistleri, hangi yaş grubundaki kadınlarda görülür? Doğurgan dönemdeki kadınların yüzde 5'inde görülür. Çocuk sahibi olmakta güçlük çeken çiftlerin yüzde 40'ında ortaya çıkar.
Kistlerin tanısı nasıl konur? Kesin tanının sağlanması için ultrason ile yumurtalıklara bakılır. Laparoskopi yapılarak karnın içerisine ışıklı bir kamera yardımı ile karın içerisinin gözlenmesi sağlanır. Bu sayede hastalığın şiddeti belirlenir.
Kistler, kısırlığa neden olur mu? Kistlerin tedavisi kısırlığı ve ağrıyı azaltmak için yapılır. Çift, bebek istiyorsa cerrahi tedavi sonrasında hastaya ek olarak baskılayıcı ilaç tedavisi de uygulanır.
Bu hastalar, tüp bebek yöntemi ile gebe kalabilir mi? Genelde tüp bebek tedavisi, tedavinin başarısız olduğu ileri evre hastalığı ve uzun süreli kısırlık öyküsü olan kadınlara önerilmektedir.
Yumurtalık kistleri, hangi yaş grubundaki kadınlarda görülür? Doğurgan dönemdeki kadınların yüzde 5'inde görülür. Çocuk sahibi olmakta güçlük çeken çiftlerin yüzde 40'ında ortaya çıkar.
Kistlerin tanısı nasıl konur? Kesin tanının sağlanması için ultrason ile yumurtalıklara bakılır. Laparoskopi yapılarak karnın içerisine ışıklı bir kamera yardımı ile karın içerisinin gözlenmesi sağlanır. Bu sayede hastalığın şiddeti belirlenir.
Kistler, kısırlığa neden olur mu? Kistlerin tedavisi kısırlığı ve ağrıyı azaltmak için yapılır. Çift, bebek istiyorsa cerrahi tedavi sonrasında hastaya ek olarak baskılayıcı ilaç tedavisi de uygulanır.
Bu hastalar, tüp bebek yöntemi ile gebe kalabilir mi? Genelde tüp bebek tedavisi, tedavinin başarısız olduğu ileri evre hastalığı ve uzun süreli kısırlık öyküsü olan kadınlara önerilmektedir.
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