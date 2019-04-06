Tüketilen besinler, güçlü hafızanın kapılarını aralıyor. Nöroşiruji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, hafızasını güçlendiren besinleri sıralıyor: n Yumurta: Beyni güçlendirir. n Yaban mersini: Hafızayı korur. n Badem: Beyin hücrelerinin yaşlanmasını engeller. n Üzüm: Hafızayı güçlendirir. n Kivi: Beyin sağlığını korur. Alzheimer'ı önler.
- Sağlık
- 06.04.2019
- Gazete
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