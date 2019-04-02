Elmayla güçlenin

En lezzetli meyvelerin başında gelen elma, şifa dağıtıyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu meyve, cinsel hayatı renklendiriyor. Yapılan araştırmalarda A, B6, C, E ve K vitamini deposu olan elma, kan dolaşımını hızlandırarak cinsel gücü artırıyor. Sperm kalitesini de yükselten ve çocuk sahibi olmayı kolaylaştıran elmanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalp-damar sağlığını korur.
Ağız kokusunu giderir.
Cildi güzelleştirir.
Kanserle savaşır.
Kolesterolü düşürür.
Demir eksikliğini giderir.
Kabızlığı önler.
Kalp-damar sağlığını korur.
Ağız kokusunu giderir.
Cildi güzelleştirir.
Kanserle savaşır.
Kolesterolü düşürür.
Demir eksikliğini giderir.
Kabızlığı önler.
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