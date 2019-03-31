Tıptaki gelişmeler, insan ömrünün uzamasını sağlıyor. Buna rağmen hala hastalıklara kesin bir çözüm bulunamıyor. Tıbbın yetersiz kaldığı hastalıkların başında diyabet geliyor. Doktorların sorunun nedenini araştırmaması milyonlarca insanı ilaca bağımlı hale getiriyor. Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabetin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor:



Bundan 20 yıl önce kilolu insana rastlamak neredeyse imkansızdı. Kanser, diyabet ve tansiyon, nadir görülen hastalıklardandı. Ne zamanki fabrikasyon ürünler ortaya çıktı, hastalıklar da hayatımızdaki yerini almaya başladı. Eskiden ölümler yalnızca bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanırken günümüzde bunun yerini kalp, kanser ve şeker hastalığı aldı. Bilinenin aksine diyabet bir anda ortaya çıkmaz. Bunun temeli çocuklukta atılır. Bu da bize diyabetin 'erken teşhis edilebilir' olduğunu gösteriyor. Şeker, vücuda zarar vermeden erken dönemde yakalanırsa tedavisi o kadar kolay oluyor.









İLAÇLAR ÇÖZÜM DEĞİL

Diyabetin erken dönemdeki belirtileri arasında artan bel kalınlığı, göbek, yemeklerden sonra bitkinlik, şeker krizleri, cinsel isteksizlik ve yüksek tansiyon bulunur. Diyabetle mücadelede geleneksel tıp yalnızca ilaç tedavisini önerir. Ancak olayın daha derinine inmek gerekir. Diyabetin altında yatan gerçek nedenlerin bulunması gerekir. İlaç tedavisi, diyabeti kesin olarak çözmez. Diyabet, sadece sağlıklı beslenerek iyileşir. Bir hafta sağlıklı beslenmek bile diyabetin vücuda verdiği hasarı azaltır. Sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmek, ilerleyen dönemde diyabet ilaçlarını ve insülin iğnesini bıraktırır.





KUŞKONMAZ İYİLEŞTİRİR

Yavaş yakılan, glisemik indeksi küçük besinler, uzun süre tok tutar. Bu özelliği açlığa bağlı kan şekerinin yükselmesini önler. Diyabet hastalarında ilaca ve insüline bağımlı yaşamayı azaltır. Diyabetsiz bir hayat için bol bol tüketmeniz gereken besinlerdir. Tabağınızı brokoli, kuşkonmaz, ıspanak, pazı, karalahana, beyaz lahana ile doldurun. Gerçek ilacın, laboratuvarda değil toprakta yetiştiğini keşfedin!









NANENİN ŞİFASINI KEŞFEDİN



MALZEMELER:



Yarım fincan badem

400 gr. haşlanmış nohut

1 çorba kaşığı kadar kavrulmuş susam

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı taze nane

Çeyrek fincan limon suyu

1 çay kaşığı kimyon

Tuz, biber

Yarım fincan su

HAZIRLANIŞI: Badem, nohut, susam ve sarımsağı mutfak robotunda iyice karıştırın. Kalan malzemeyi de ekleyerek kremsi kıvama gelene kadar karıştırın. Çiğ sebze ve elma dilimleriyle beraber servis edin.





DİYABET TADINIZI KAÇIRMASIN



YARIN: AŞKINI ŞEKERE KAPTIRMA!



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

