TAKVİM, okuyucuları için yine harika bir yazı diziyle geliyor! Uzman Eczacı ve Dilbilimci Anooshirvan Miandji, hastalıkların bitkisel şifasını açıklıyor. Bitkilerin iyileştirici gücünü 'Tıbbi Bitkiler Atlası' kitabında toplayan Anooshirvan Miandji, Alzheimer'dan kansere kadar modern çağın getirdiği pek çok hastalığın dermanını açıklıyor...
- Sağlık
- 12.03.2019
- Gazete
Sarı kantaron hemoroide son! Basurun tedavisi bitkilerden geçiyor...
Dayanılmaz acısı ile hayatı kabusa çeviren basurun tedavisi bitkilerden geçiyor. Sarı kantaron yağı bu hastalığın şikayetlerini azaltıyor. Zencefil, boğaz ağrısını kesiyor.
TAKVİM, okuyucuları için yine harika bir yazı diziyle geliyor! Uzman Eczacı ve Dilbilimci Anooshirvan Miandji, hastalıkların bitkisel şifasını açıklıyor. Bitkilerin iyileştirici gücünü 'Tıbbi Bitkiler Atlası' kitabında toplayan Anooshirvan Miandji, Alzheimer'dan kansere kadar modern çağın getirdiği pek çok hastalığın dermanını açıklıyor...
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