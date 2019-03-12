okuyucuları için yine harika bir yazı diziyle geliyor! Uzman Eczacı ve Dilbilimcihastalıkların bitkisel şifasını açıklıyor. Bitkilerin iyileştirici gücünükitabında toplayan Anooshirvan Miandji, Alzheimer'dan kansere kadar modern çağın getirdiği pek çok hastalığın dermanını açıklıyor...