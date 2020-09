RÜYADA SURE OKUMAK



Kişinin rüyasında sure okuduğunu görmesi, rüyayı gören kişinin ettiği duaların kabul edilmesi olarak tabir edilir. Böyle bir rüya, güzelliklere ve hayırlara yorulmaktadır. Kişinin rüyasında sure okuduğunu görmesi, o kişinin yaşamının olumlu bir biçimde değişime uğrayacağına ve hayırlı bir yola çıkacağına işaret ettiği belirtilir. Bu yolculuk umre veya hac da olabilir. Bazı rüya yorumcularına göre ise, bu rüyayı gören kişinin bekar olduğu takdirde kısmetinin açılacağına, evli ise, yuvasının huzurlu olacağına delalet eder.

RÜYADA ERKEĞİN AĞLAYARAK DUA ETTİĞİNİ GÖRMEK



Rüyada erkeğin ağlar halde dua ettiğinin görülmesi, iş konusu açısından bir şanssızlık yaşanmasına ve dikiş tutturamama durumuna işaret ettiği söylenmektedir. Erkeğin ağlar halde dua etmesi, yapılan yanlışların farkına varacak olmaya, maddi anlamda dar duruma düşecek olmaya delalet ettiği söylenir. Bazı yorumculara göre ise böyle bir rüya, rüya sahibi için sevinç habercisi manasına gelmektedir.





RÜYADA DUALARININ KABUL OLDUĞUNU GÖRMEK



Rüyada yaptığı duaların kabul olduğunu görmek, müsait bir zaman içinde yaşanan iyi işlere işarettir. Alimler, rüyada dualarının kabul olduğunu görmenin, aklı başında biriyle girilen iş birliğine delalet ettiğini ifade ederler. Rüyada duaların kabul olduğunu görmek, yakın zamanda güzel ev ve araba sahibi olunmasına delalettir.



RÜYADA CEMAATLE DUA ETTİĞİNİ GÖRMEK



Rüyada cemaatle dua ettiğini görmek, bir topluluktan alınan yardıma rivayettir. Bununla birlikte kişinin bazı sıkıntıları, ailesinin yardımlarını alarak aşabileceğini hikmet eder. Rüyada cemaatle dua etmek, kişinin çok sakin biri olduğuna ifade ediyor.