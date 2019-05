Rüyada afet görmek ne anlama gelir?

Rüyada Afet Görmek



Rüyada afet görmek veya rüyada bulunduğunuz yerin sel, yangın ve zelzele gibi bir afete uğradığını görmek; İş hayatında ya da sosyal hizmetlerinde çok büyük bir hata işlediğine, bu hatasını tamir etmezse büyük bir felakete maruz kalacağına bu yüzden çok dikkatli olması gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Doğal Afet Görmek

Rüyada doğal afet görmek veya Rüyada sel, salgın hastalık, yangın gibi bir felaketi görmek, dinî ödevlerinizi yerine getirmediğiniz için büyük bir günâha girdiğinize işarettir.

Rüyada Büyük Felaketler Görmek

Rüyada büyük afetler sel, deprem, çığ veya rüyada bir yerin afete maruz kalması, orada meydana gelecek sıkıntılara ve işlerdeki bozukluğa delalet eder. Rüyasında bir yere afet geldiğini gören kimsenin dini yaşamada gevşek ve ihmalkar davrandığına dair bir uyarı vardır.

Rüyada Deprem Görmek

Rüyada deprem olduğunu görmek yolculuğa, gelecek bir musibete, can sıkıcı haberlere, boş sözlere, bazen de sırların ortaya çıkmasına işarettir. Bazen de rüyada görülen zelzele, korkuya işarettir. Bir kimse rüyasında yerin sarsıldığını görse, o kimsenin iş ve geçiminde meydana gelecek canlılığa işaret eder. Rüyada görülen zelzele feryad etmeye, karmakarışık sözlere, can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına işaret eder. Rüyada zelzele olduğunu ve her tarafın yıkıldığını görmek, devlet büyüğünden gelecek bir felakete delâlet eder. Zelzele görmek, bazı yorumculara göre yolculukla da yorumlanır. Bir dağın zelzele ile yer değiştirdiğini görmek, bulunduğu yere bazı İlâhi felâketlerin geleceğine işarettir. Zelzele ile evinin yıkıldığını ve içinde ev halkından sadece kendisinin kurtulduğunu görmek, ecelinin yaklaştığına delâlet eder.