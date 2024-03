Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Komşunuzu ihmal etmeyin

İKİ BÜYÜK İNSANDA EDEP

Zamanın eşkıyası hırsızlık ve gasp yapar. En son vurgununda bir inek alır.

Sonra tevbe duygusuna kavuşur. Şöyle der kendine; Bari bu ineği Hacı Bektaş'ı Velinin dergâhına hediye edeyim. Belki günahım biraz azalır. Dergâha gider durumu anlatır. Hünkârı Veli ben bu sadakayı almam der. Bu hayvan soygun malı olduğu için bize haramdır der.

Adam bunun üzerine ineğini alır ve Hz Mevlana'nın dergâhına gider. Durumu anlatır. Mevlana ise peki alalım der. Adam şaşırır. Öyle ya! İki büyükten biri red etti, diğeri ise kabul etti. Bu nasıl iş? Biri haram, öteki helal der gibi oldu.

Bunu Mevlana'ya söyler. Efendim Hacı Bektaş kabul etmedi. Ama siz kabul ettiniz. Bu nasıl olur? Mevlana büyük bir edeple şöyle der; "Biz bir karga isek, Hacı Bektaş bir şahin gibidir. Her leşe konmaz.

Her şeye bakmaz. Her ava itibar etmez.

Biz bu ineği kabul ederiz ama o etmez" Adam bu edep ve tevazu dolu cevabı alınca Hacı Bektaşı Veli'ye gider ve olayı bütün yönleriyle anlatır. Siz bu ineği kabul etmediniz.

Ama Mevlana kabul etti. Ve sizin için şahin kendine ise karga dedi. Hacı Bektaş şöyle der;

"Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise, Mevlana'nın gönlü bir okyanus gibidir.

Biz bir damla kirli su alırsak gönlümüz, suyumuz kirlenir.

Ama Mevlana okyanus gibidir.

Onun gönlü bir damla kirli su ile bozulmaz."