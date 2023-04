Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: İman, görülmeyeni kabul etmektir

BİR HADİS

"Bir Müslüman'ın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o Müslüman için birer sadakadır." (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10)



BİR AYET

"Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al." (Araf, 126)



BİR SÜNNET

Yemeğe "Bismillah" deyip başlamak ve bitince de "Elhamdülillah" demek.



BİR ESMA

El-Habir: Gizli açık, her şeyden haberdar olan.

BİR DUA

Ebul Vefa Hazretleri'nin duası

Ya Allah, dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için "lailaheillallah"ı, her keder ve üzüntü için "maşallah"ı, her bir nimet için "elhamdülillah"ı, hayret verici her şey için "sübhanallah"ı, her bir günah için "estağfurullah"ı, her darlık için "hasbünallah"ı, her musibet için "inna lillahi ve inna ileyhi raciun"u, her bir kaza ve kader için "tevekkeltü alallah"ı her bir itaat ve isyan hareketi için "la havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim"i hazırladım. Ey Rabbim, bize artır da eksiltme, bizi şereflendir de hor ve hakir kılma, bize ver de mahrum bırakma, bizi seç de üzerimize ihtiyar etme. Bizden razı oluver, bizden kabul eyle. Ey kerem sahibi, ey esirgeyenlerin en merhametlisi, duamı kabul eyle. Hamd âlemlerin Rabb'ine mahsustur.