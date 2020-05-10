Kadir Gecesi namazı kaç rekat, ne zaman, nasıl kılınır? Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali

Müslüman alemi bir Ramazan ayına daha erişmenin sevincini yaşarken Kadir Gecesi'ni idrak etmek için de sabırsızlanıyor. 2020 Kadir Gecesi için az bir zaman kala bu önemli günde yapılması gereken ibadetler araştırılmaya başlandı. Kadir Gecesi okunacak dua, Kadir Gecesi kılınacak namaz gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler arasında yer alan Kadir Gecesi namazının nasıl kılındığına dair detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kadir Suresi'nin okunuşu ve anlamını da öğrenebilirsiniz.
2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 2020 yılında 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN, NASIL ve KAÇ REKAT KILINIR?
Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.
4 veya 12 rekat olarak kılınan Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi namazına niyet edilirken şunlar söylenir;
"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber..
1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılmalıdır.
KADİR SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr
KADİR SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUA
Mü'minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatla değerlendirmelidir. Ebu Hüreyre'nin (r.a.) rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Leyletü'l-Kadir, 1).
Hz. Ayşe de demiştir ki; Resulullah'a:
"Ey Allah'ın Rasulü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Resulullah (s.a.v.):
"Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu anni: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet, diye dua et." (Tirmizi, Deavat, 89) buyurdu.