Oğmaç çorbası tarifi iftar için mükemmel tat!

İftarda sıcacık içilecek bir çorba sindirime iyi gelirken midenizi rahatlatacaktır. Besleyici özelliği yüksek olan oğmaç çorbasını pişirerek doyurucu bir bağlangıç da yapmış olacaksınız. Geleneksel lezzetlerden biri olan oğmaç çorbası geçmişten günümüze sıklıkla yapılır ve severek tüketilir. İçinizi ısıtacak oğmaç çorbası ile midenizi diğer yemeklere de hazırlamış olacaksınız. Hem kolay hazırlanan hem de çok lezzetli olan oğmaç çorbası tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

Malzemeler:

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 küçük soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

İsteğe bağlı miktarda haşlanmış nohut

1.5 litre sıcak su (miktarı hamura göre artırılabilir)

karabiber

tuz



Hamuru için

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yeteri kadar tuz

su



Yapılışı:

Hamur için malzemeler karıştırılıp biraz katı kıvamlı bir hamur elde edilir.

Elimize yapışmaması için un yardımıyla şehriye boyutunda hamur parçaları alınıp parmak arasında yuvarlanır. (Hamur ele yapışmasın diye unu elle yapmak gerekiyor)

Soğan ince ince doğranıp yağda kavrulur.

Salça ve baharatlar ve nohut eklenip bir iki daha çevrilir, sıcak su eklenir.

Kaynamaya başladıktan sonra karıştırılarak hamurlar eklenir ve orta ateşte 10 dk hamur pişene kadar kaynatılır.nane ile süsleyip servis edilir.afiyet olsun.

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."



ANLAMI:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"



YEMEK DUASI:

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"



ANLAMI:

"Hamd Allah'a mahsustur. Hamd Allah'a mahsustur. Hamd Allah'a mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"



İFTAR DUASININ KIYMETİ

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;

-" Üç kimsenin duası reddolunmaz" iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve" izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim" diye yemin eder.''