Peygamberimiz teravih namazını nasıl kılardı? Teravih namazının hikmeti nedir?

Teravih namazı rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'a özel bir namazdır. Teravih namazının hikmetleri saymakla bitmez. İslam alemi yeniden Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu ile teravih namazının hikmetlerini merak ederek gündemde sıkça araştırmaya başladı. İlk kez Teravih namazı kılacaklar için de kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığını bilgilerini derledik.

PEYGAMBER EFENDİMİZ TERAVİH NAMAZINI YALNIZ MI KILARDI?



Hz. Aişe'den gelen rivayetlerden birinde o şu açıklamayı yapar: "Resûlullah bir gece mescitte namaz kıldı. Cemaat de ona uydu. İkinci gece yine aynı şekilde namaz kıldı. Derken cemaat çoğaldı. Üçüncü yahut dördüncü gece cemaat yine toplandı, fakat Resûlullah onların yanına çıkmadı. Sabah olunca (cemaate) 'Yaptığınızı gördüm! Aslında sizin yanınıza çıkmama bir engel yok idiyse de, bu namazın size farz kılınacağından endişe ettim (de bu sebeple çıkmadım)' buyurur." Yine Hz. Aişe'den Hz. Peygamber'in kendisine odası önünde hasır sermesini istediği ve üç gece arka arkaya teravih kıldırdığı, dördüncü gece hasırı toplatarak uygulamayı bıraktığı rivayeti de gelir.



Hz. Peygamber, ramazanın yirmi üçüncü, yirmi beşinci ve yirmi yedinci gecesi olmak üzere teravihi bizzat cemaate kıldırmış, hatta son cemaatine aile fertlerini de çağırmıştır.



TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?



Ramazan geceleri yatsı namazından sonra ve vitir namazından önce kılınır. Terâvih Namazı 8 rekattan 20 rekata kadar kılınabilir. Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek'atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdır. Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek'atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek'atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek'atta bir selâm vererek de kılınabilir.



Teravihi iki rek'atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek'at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek'attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır. Eğer iki rek'attan sonra oturmayıp 4 rek'atta bir oturulmuş ise, o 4 rek'atlar iki rek'at sayılır. Selâm verilmese bile, her iki rek'at sonunda mutlaka oturulmalıdır.

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Terâvih Namazı kılmaya" diye niyet ederiz. Eğer imam ile birlikte kılıyorsak "Niyet ettim Allah rızası için Terâvih Namazı kılmaya uydumhazır olan imama" deriz. Cemaatle namaz nasıl kılınır bilgi tıklayınız...

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

TERAVİH NAMAZININ HİKMETLERİ



Teravih namazının hikmetleri saymakla bitmez. "Tervîha" sözcüğünün çoğulu olan teravih, Arapçada "rahatlatmak, dinlendirmek" anlamına gelir. Esasen bu namaz, Hz. Peygamber'in hadislerinde "kıyâmu şehri ramazan" (ramazan ayının namazı) veya "ihyâu leyâlî ramazan" (ramazan gecelerinin ihyası) şeklinde yer alır. 3. gece teravih namazını kılana: Melekler müjde vererek derler ki: "Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi."

Resulullah (sav) Efendimiz'e Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı'nın fazileti sorulduğu zaman şöyle buyurdu: "Teravih Namazı'nı kılan bir mü'min kimse her gece Teravih kıldığı zaman başka hal alır, şöyle ki;

1.GECE: Annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır.

2.GECE: Kendisinin ve eğer mü'min iseler anne ve babasının günahları bağışlanır..

3.GECE: Arş altında bir melek şöyle seslenir: " Amel temize çıktı, günahların bağışlanır."

4.GECE: Onun için verilecek mükafaat Tevrat'I, İncil'i, Zebur'u ve KUr'an-ı Kerim'i okuyup hatmetmiş sevabı kazanır.

5.GECE: Yüce Allah ona Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de namaz kılan kimse gibi sevap kazandırır.

6.GECE: Yüce Allah ona Beyt-i Mamur'u tavaf edenin sevabını ihsan eder.

7.GECE: Firavun'un gazasında Musa(as) ile beraber olmuş gibi ecir verilir.

8.GECE: Yüce Allah İbrahim (as) 'a yaptığı ihsanı ona da yapar.

9.GECE: Hz. Peygamber(sav)'in yaptığı ibadet gibi Yüce Allah'a ibadet etmiş olur.



10.GECE: Yüce Allah ona dünya ve ahiretin hayrını nasip eder.

11.GECE: Ölecek olursa dünyadan annesinden doğduğu gün gibi günahsız çıkar.

12.GECE: Kıyamet günü yüzü ayın 14. günündeki gibi parlayarak gelir.

13.GECE: Kıyamet gününe her türlü kötülüklerden emin olarak gelir.

14.GECE: Allah ona Kadir Gecesini ihya etmiş sevabı verir.

15.GECE: Melekler, Arş ve Kürsi taşıyanlar onun bağışlanması için salat okur.

16.GECE: Yüce Allah o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna ve cennete gireceğine dair beraat fermanı yazar.

17.GECE: Kendisine peygamberlerin sevabına denk bir sevap verilir.

18.GECE: Bir melek şöyle seslenir: "Ey Allah'ın kulu! Allah senden ve anne-babandan razı olsun."

19.GECE: Hak Teala Hazretleri dünya ve ahirette ona yardım eder.

20.GECE: Şehitlerin ve salih zatların sevabına denk sevap verilir.

21.GECE: Allah (cc) onun için cennette nurdan bir ev kurar.

22.GECE: Ümmet-i Muhammed'in yetimlerini ve dul hatunlarını doyurmuş sevabı alır.

23.GECE: Yüce Allah cennette onun için şehir kurar.

24.GECE: Onun için 24 tane makbul dua vardır ve bu dualar kabul olur.



25.GECE:Yüce Allah ondan kabir azabını kaldırır.

26.GECE: Yüce Allah onun için kırk yıllık amel sevabı verir.

27.GECE: Onun için Sırat Köprüsünü, çakan şimşek gibi geçme ihsanı yapılır.

28.GECE: Yüce Allah onun cennetteki derecesini bir kat daha arttırır.

29.GECE: Ona bin makbul hac sevabı verilir.

30.GECE: Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey kulum! Cennetin meyvelerinden ye, selsebil suyundan yıkan, kevser suyundan iç, ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun." der ve bir münadi nida eder:

Her gece teravih kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır ki, izzetim ve celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim ve cehennemin ateşine vucudlarını haram kıldım.