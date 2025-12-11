PODCAST CANLI YAYIN

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Dün küresel piyasalarda Fed’in 25 baz puanlık indirimi konuşulurken, bugün gözler yurt içine çevrildi. Saat 14:00'da açıklanacak TCMB’nin yılın son faiz kararına ilişkin beklentiler 100–200 baz puanlık indirim arasında şekillenirken, ekonomistler ise 150 baz puanlık indirime işaret ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yılın son faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Piyasada 100, 150 ve 200 baz puanlık indirim ihtimallerine yönelik beklentiler güçlenmiş durumda.

Kasım ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 0,87, yıllıkta ise yüzde 31,07 ile tahminlerin altında gerçekleşmesi, politika faizinde düşüş alanı açıldığı yorumlarını beraberinde getirdi. Yılın başında yüksek seyreden enflasyonun yıl sonuna doğru belirgin şekilde gerilemesi de bu beklentiyi destekleyen unsurlar arasında.

TCMB, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 39,5 seviyesinde bırakmıştı. Bugünkü karar, para politikasının yeni yıl eşiğindeki yönü açısından kritik öneme sahip olacak.

Foto:AAFoto:AA

EKONOMİSTLER 150 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Foto: AAFoto: AA

FED DÜN FAİZ İNDİRİMİ YAPTI

Küresel piyasaların da gözü dün ABD Merkez Bankası'ndaydı. Fed, dün yaptığı toplantıda politika faizini beklentilere paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 3,5–3,75 aralığına çekti. Fed, aralık kararıyla birlikte indirim sürecini devam ettirirken yıl içerisinde üçüncü kez faiz gevşemesine gitmiş oldu. Bankanın yayımladığı politika metninde, ekonomik aktivitenin ılımlı bir tempo ile genişlemeyi sürdürdüğü, istihdam artışının yıl boyunca yavaşladığı ve işsizlik oranının eylül ayına kadar kademeli şekilde yükseldiği vurgulandı.

2025'TE FAİZLER NE OLDU?

Peki yılın son faiz kararı beklenirken 2025'in diğer faiz kararları ne oldu?

Merkez Bankası 23 Ocak 2025 tarihinde faizi yüzde 47,5'ten yüzde 45'e düşürmüştü. 6 Mart 2025 tarihinde yüzde 45'ten 42,50'ye düşen faiz 17 Nisan 2025 tarihinde alınan ara kararla yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltilmişti. 19 Haziran 2025 tarihinde yapılan faiz toplantısında değişiklik çıkmadı ve yüzde 46 olarak faiz sabit kalmıştı. 24 Temmuz 2025 tarihinde ise faiz yüzde 46 seviyesinden yüzde 43'e düştü. 11 Eylül 2025 tarihinde faiz yüzde 43'ten yüzde 40,50'ye geriledi. 23 Ekim 2025 tarihinde faiz yüzde 40,50'den yüzde 39,50'ye düşmüştü.

