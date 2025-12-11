Trump’ın gizli planı sızdı! Avrupa şokta: Rusya’ya ekonomik dönüş bileti

Zelenskiy, Starmer, Merz ve Macron, EPA

AVRUPALI YETKİLİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Belgeleri gören bazı Avrupalı yetkililer, ABD'nin bazı önerilerini ciddiye alıp almamakta tereddüt ettiklerini ifade ederken, bir yetkili, bunları Trump'ın Gazze'yi "Orta Doğu'nun Rivierası" yapma planına benzetti.

Bir diğer Avrupalı yetkili ise önerilen ABD-Rusya enerji anlaşmalarına atıfta bulunarak, bunun "İkinci Dünya Savaşı galiplerinin Avrupa'yı paylaştığı 1945 konferansının" ekonomik bir versiyonu olduğunu söyleyerek, "Yalta gibi." benzetmesinde bulundu.

Başka bir Avrupalı yetkili, ABD'nin yaklaşımının Rusya'ya ekonomisini canlandırmak ve askeri olarak daha güçlü hale gelmek için ihtiyaç duyduğu fırsatı vereceğinden endişe duyduklarını dile getirdi.

ÖZEL SERMAYE MİLYARDERLERİ GÖREVLENDİRİLECEK

Müzakerelere katılan ABD'li yetkililer de Avrupa'nın dondurulmuş fonları hızla tüketeceğini söylerken, yaklaşımlarının parayı yatırım olarak kullanmak ve yatırıma ayrılan miktarı artırmak için finans şirketi yöneticilerini ve özel sermaye milyarderlerini görevlendirmek olduğunu aktardı.

Görüşmelere katılan bir yetkili, ABD yönetimi altında bu miktarın 800 milyar dolara kadar çıkabileceğini söyleyerek, "Bizim anlayışımız, finansal büyümeyi gerçekten anladığımız yönünde." ifadelerine yer verdi.