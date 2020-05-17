Salgın tedbirlerinin sıkılaştığı nisan ayında yaklaşık 25 bin araç satışı yapılan Türkiye'de Mayıs ayında da benzer rakamlar öngörülüyor. Kurların artışı ile birlikte bazı markalar fiyatlandırmada zam uygulasa da cazip faiz ve taksit kampanyaları da devam ediyor. İşte Mayıs ayı kampanyaları ve faizsiz kredi imkanları ile ödeme yolları
2020 MAYIS AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI
2020 Mayıs Ayı Kia Kampanyaları
Üstün kalite ve yüksek konforu bir arada sunan KIA'nın amiral gemisi Sportage ve sportif XCeed mayıs ayı sonuna kadar 70.000 TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla otomobil severleri bekliyor.
Dinamik tasarımı ve geniş iç hacmiyle KIA Picanto, sınıfının en ferah kabinine ve yüksek bagaj kapasitesine sahip KIA Rio, ödüllü tasarımıyla sınırları zorlayan, maceradan zevk alan sürücülerin favorisi KIA Stonic, tasarım ve güvenlik ödülleriyle sınıfının önde gelen modellerinden olan Ceed, mayıs sonuna kadar 40 bin TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunulacak.
Yeterli yük kapasitesi, sınıfında lider motor ve fren performansı, aerodinamik tarzıyla KOBİ'lerin tercihi olan Bongo ise, mayıs sonuna kadar 40 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle yeni sahiplerini bekliyor.
KIA'dan 'Kredi Koruma Sigortası' güvencesi:
KIA ayrıca, TEB Cetelem, Koç Finans ve Garanti bankası gibi finans kuruluşları üzerinden müşterilerinin kullandıkları aracın kredisinde 'Kredi Koruma Sigortası' sunuyor. Bu sigortayla 18 - 65 yaş arası müşterilere karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda finansal destek sağlanıyor. Kapsam dahilinde yer alan İşsizlik Sigortası ise, sigortalı bireyin işini isteği dışında kaybetmesi durumunda poliçede belirtilen sürelerin ardından devreye giriyor ve poliçe ile belirlenen limitler dahilinde kredi taksitlerini karşılıyor. Özellikle, Covid-19 salgını nedeniyle araç alma konusunda tereddüt yaşayan müşteriler için işsizlik sigortası avantaj sağlıyor.
2020 Mayıs Ayı Honda Kampanyaları
Yeni Civic Sedan İçinde Honda'nın yenilikçi ruhu ve kusursuz teknolojisini barındıran Yeni Civic Sedan'lar Ocak ayında 60.000 TL, 18 ay ve %0.49 faiz fırsatıyla Honda Showroomlarında sizi bekliyor.
2020 Mayıs Ayı Ford Kampanyaları
Faiz farkı ödemeden, yeni bir Ford otomobil sahibi olun. Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli; - Ford Fiesta ve Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 12 ay %01 faiz, - Ford Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 72.000 TL, 36 ay, %0,49, - Ford Kuga, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,992 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.
2020 Mayıs Ayı Skoda Kampanyaları
Kodiaq Kampanyaları; Karakteristik duruşu, üstün teknolojik özellikleri, şehir ve arazi koşullarındaki yetenekleriyle öne çıkan SKODA Kodiaq modellerinde: %4'e varan kampanya indirimi Karoq Kampanyaları; SKODA'nın şehirli SUV modeli SKODA Karoq'a özel: %7,5'e varan kampanya indirimi Superb Kampanyaları; SKODA'nın amiral gemisi Superb modeline özel, %6'ya varan kampanya indirimi Octavia Kampanyaları; Ayırt edici tasarımı, yüksek verimli motorları, gelişmiş multimedya ara yüzü ile Octavia modellerine özel: %6'ya varan kampanya
Opel'den özel seri fırsatı
Opel, yeni Corsa ve yeni Astra modellerinin yanısıra Crossland X, Grandland X ve Insignia modellerinde de 2020 özel seri imkanı sunuyor. Yeni Corsa, Mayıs ayına özel 129.200TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Insignia için Mayıs ayında, giriş seviyesinde bile birçok yüksek teknolojiye sahip özelliği bünyesinde barındıran Insignia Enjoy modelini 259.900TL'den başlayan fiyatlar mevcut. Marka, belirli modellerinde 60.000TL'ye, 20 ay boyunca, %0,99 faizli kredi seçeneği de veriyor.
Citroen'de fiyatlar 109.9 bin TL'den başlıyor
Citroën Türkiye, bu aya özel finansman kampanyaları da sunuyor. Markanın modellerine 109.900TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün. Seçili modellerde geçerli 50.000TL için 40 ay %0,79 faiz ile taksit ödemelerine Eylül'de başlayarak, ayda 1.600TL'ye araç alınabilecek. C3 109.900TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.