İKM, KATİP, MÜBAŞİR ALIMINDA TABAN PUANLAR KAÇ OLUR?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı ve 11 bin memur alımı başvurusunun 12 Mart 2021 tarihine kadar alınacağına yer verildi. 12 Mart tarihinde sona erecek başvuruların ardından sonuç açıklama süreci başlayacak.

MEZUNİYET ŞARTI

İKM katip ve mübaşir alımında adayların en az lise mezunu olması şartı vardır.

KPSS ŞARTI

2020 KPSS'den adayların en az 70 almış olması gerekmektedir.