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    • Memurlar
    • 12.03.2021 10:11
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    • 12.03.2021 10:32
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    personel alımı başvurusu: , mübaşir ve katip alımında taban puanı düşecek mi? Başvuru için son gün bugün!

    , çeşitli kadrolara 11 bin 484 yeni personel alacağını duyurmuştu. Başvuruların 12 Mart 2021 tarihine kadar alınacağına yer verildi. Bugün sona erecek başvuruların ardından sonuç açıklama süreci başlayacak. En çok alım , kadrolarına yapılacak. Bu gelişmelerin ardından alım yapılacak kadrolarda taban puanı kaça kadar gerileyecek? Sorusu araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    CTE personel alımı başvurusu için son gün! KPSS taban puanı düşecek mi?

    Adalet Bakanlığı, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 11 bin 484 yeni personel alacağını duyurdu. Ceza İnfaz Kurumu personel alımı başvuru detaylarının belli olmasından sonra başvuru detayları araştırılmaya başladı.

    BAŞVURULAR 23 ŞUBAT-12 MART TARİHLERİ ARASINDA

    Adayların öğrenim durum bilgisi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacak. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

    Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı KPSS Sınavında KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

    Başvurular e-Devlet üzerinden 23 Şubat-12 Mart tarihleri arasında saat 23.59'a kadar www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranı kullanılarak gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    * Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavında KPSSP3, önlisans mezunları KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.

    * Adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacak.

        * İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebilecek.

        * Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacak. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumlu olacak.

        * e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekiyor.

        * Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

        İKM, KATİP, MÜBAŞİR ALIMINDA TABAN PUANLAR KAÇ OLUR?

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı ve 11 bin memur alımı başvurusunun 12 Mart 2021 tarihine kadar alınacağına yer verildi. 12 Mart tarihinde sona erecek başvuruların ardından sonuç açıklama süreci başlayacak.

        MEZUNİYET ŞARTI

        İKM katip ve mübaşir alımında adayların en az lise mezunu olması şartı vardır.

        KPSS ŞARTI

        2020 KPSS'den adayların en az 70 almış olması gerekmektedir.

        YAŞ ŞARTI

        İKM: 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar.

        Mübaşir: 1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar.

        Katiplik: 1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar.
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        Haberler Memurlar CTE personel alımı başvurusu: İKM, mübaşir ve katip alımında KPSS taban puanı düşecek mi? Başvuru için son gün bugün!