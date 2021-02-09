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    • Memurlar
    • 09.02.2021 11:05
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    • 09.02.2021 11:05
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    Onlarca ilde o belediyelere KPSS şartsız personel alımı: İlkokul, ortaokul, lise mezunu en az 3.750 TL maaş ödemesi var

    Faklı şehirlerde belediyelere personel alımı için 'da duyurular yayımlandı. İŞKUR resmi internet sayfası kurum dışı kamu işçisi alımı duyuruları kısmından yayımlanan ilanlarda mezuniyet koşulu olmadan ve en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. En az 3.750 TL ücretle çalıştırmak üzere yapılan personel alımında müracaatlar alınmaya başladı. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.

    takvim.com.tr
    KPSS şartsız personel alımı: En az 3.750 TL maaş ödemesi var

    Devlet kurumlarına KPSS puan şartı aranmadan personel , memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Mezuniyet şartı olmadan, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından yapılan personel alımında başvuru bilgileri sayfamızda. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

    -Türk Vatandaşı olmak.
    -Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
    -Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
    - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
    -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
    -İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
    -Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

    İŞKUR 'da yayımlanan ilanlarda kadrolara şu şekilde yer verildi:

    Büro memuru
    Bahçıvan
    Beden işçisi
    Operatör
    Muhasebe personeli
    Marangoz
    Antrenör
    Çağrı operatörü
    Cankurtaran
    Müzisyen
    Şoför
    İdari Personel
    Otopark görevlisi
    Saha Kontrolörü
    İşçi
    Şoför
    Harita Mühendisi
    İnşaat Mühendisi
    İnşaat Teknikeri
    Bilgisayar Teknikeri
    Bilgisayar teknisyeni
    Temizlik personeli
    Sınıf annesi
    Proje finans uzmanı
    Çöp personeli
    Tarım personeli
    Harita Kadastro Teknikeri
    Elektrik teknisyeni
    Duvar ustası
    Çevre Mühendisi
    Sıvacı
    Teknik işçi
    Güvenlik görevlisi
    Tekniker
    Teknisyen
    Sekreter

        ALIM YAPAN YERLER

        Alım yapan yerler ise şu şekilde:

        Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.02.2021

        İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Per. AŞ. 09.02.2021

        Tokat Tanoba Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.02.2021

        Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.02.2021

        Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per.A.Ş. 13.02.2021

        Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hizm. A.Ş. 09.02.2021

        Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.02.2021

        Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Haf.Pet. Tic. Ltd. Şti 10.02.2021

        Çorum İskilip Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.02.2021

        Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 12.02.2021

        Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti 11.02.2021

        Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd.Şti.10.02.2021

        Ankara Beltaş Belediye Trafik Hiz.A.Ş.09.02.2021

        İlan metinleri sayfası:

        https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

        İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

        • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

        • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

        • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

        • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

        • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

        • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

        • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

        • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

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        Haberler Memurlar Onlarca ilde o belediyelere KPSS şartsız personel alımı: İlkokul, ortaokul, lise mezunu en az 3.750 TL maaş ödemesi var