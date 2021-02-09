Onlarca ilde o belediyelere KPSS şartsız personel alımı: İlkokul, ortaokul, lise mezunu en az 3.750 TL maaş ödemesi var

Devlet kurumlarına KPSS puan şartı aranmadan personel , memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Mezuniyet şartı olmadan, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından yapılan personel alımında başvuru bilgileri sayfamızda. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
-Türk Vatandaşı olmak.
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
-Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?
İŞKUR 'da yayımlanan ilanlarda kadrolara şu şekilde yer verildi:
Büro memuru
Bahçıvan
Beden işçisi
Operatör
Muhasebe personeli
Marangoz
Antrenör
Çağrı operatörü
Cankurtaran
Müzisyen
Şoför
İdari Personel
Otopark görevlisi
Saha Kontrolörü
İşçi
Şoför
Harita Mühendisi
İnşaat Mühendisi
İnşaat Teknikeri
Bilgisayar Teknikeri
Bilgisayar teknisyeni
Temizlik personeli
Sınıf annesi
Proje finans uzmanı
Çöp personeli
Tarım personeli
Harita Kadastro Teknikeri
Elektrik teknisyeni
Duvar ustası
Çevre Mühendisi
Sıvacı
Teknik işçi
Güvenlik görevlisi
Tekniker
Teknisyen
Sekreter