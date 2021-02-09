Onlarca ilde o belediyelere KPSS şartsız personel alımı: İlkokul, ortaokul, lise mezunu en az 3.750 TL maaş ödemesi var

Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hizm. A.Ş. 09.02.2021

Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.02.2021

Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Haf.Pet. Tic. Ltd. Şti 10.02.2021

Çorum İskilip Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.02.2021

Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 12.02.2021

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti 11.02.2021

Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd.Şti.10.02.2021

Ankara Beltaş Belediye Trafik Hiz.A.Ş.09.02.2021

İlan metinleri sayfası:

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

• Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

• Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

• Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

• En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

• Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

• Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

• Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

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