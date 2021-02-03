İBB zabıta alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB 100 zabıta memuru alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

İBB ZABITA ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçların 3 Şubat tarihinde açıklanacağı belirtilmişti. Ancak herhangi bir sonuç duyurusu henüz yapılmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 500 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 3/2/2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

ALIMLAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru yapan adaylar KPSS puan sıralamasına tabi tutulacak. Puana tabi tutulacak adaylardan her kadro için 5 katı aday mülakata alınacak.