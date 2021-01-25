KPSS şartsız 3500-4.500 lira maaşla belediye kamu personeli alımı için adaylar araştırma yapıyor. Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan koşulu aranmadan belediyeler bünyesindeki firmalar ve firmalara yapılan alımlarda müracaatlar bugün alınmaya başladı. Bir hayli insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir? KPSS şartı aranmadan belediye kamu işçisi alım ilanları ve başvuru şartları sayfamızda yer alıyor.
ALIM YAPILAN KADROLAR
ALIM YAPILAN KADROLAR