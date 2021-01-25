Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 25.01.2021 08:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2021 08:12
    ABONE OL

    Ve başladı! 4.750 lira maaşla , şartları ve kadrolar...

    Farklı illerde belediyeler bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. Belediye'de işe nasıl girilir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilir. Belediyelerde sözleşmeli ya da kadrolu memur olarak çalışılabilir. Bu işlerin bazılarında KPSS şartı aranırken kimilerinde ise KPSS şartı bulunmamaktadır. Peki, belediyede işe nasıl girilir? KPSS şartı aranmadan belediye kamu işçisi alım ilanları ve başvuru şartları sayfamızda yer alıyor. İşte 4.750 lira maaşla , şartları ve kadrolar...

    takvim.com.tr
    Bugün start verildi! 3500-4.500 lira maaşla belediye kamu personeli alımı

    KPSS şartsız 3500-4.500 lira maaşla belediye kamu personeli alımı için adaylar araştırma yapıyor. Değişik şehirlerde belediyeler bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan koşulu aranmadan belediyeler bünyesindeki firmalar ve firmalara yapılan alımlarda müracaatlar bugün alınmaya başladı. Bir hayli insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir? KPSS şartı aranmadan belediye kamu işçisi alım ilanları ve başvuru şartları sayfamızda yer alıyor.

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    ALIM YAPILAN KADROLAR

        ALIM YAPILAN KADROLAR

        ALIM YAPILAN KADROLAR

        ALIM YAPILAN KADROLAR

            ALIM YAPILAN KADROLAR

            KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

            İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

            - Türk vatandaşı olmak.

            - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

            - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

            - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

            - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

            TÜM GENEL PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

            TÜM İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Memurlar Ve başladı! KPSS şartsız 4.750 lira maaşla belediye kamu personeli alımı başvuru ekranı, şartları ve kadrolar...