2.336,53 TL maaş fırsatı! İş arayanlara müjde! İşte başvuru şartları

KİMLER İŞKUR TYP İLANINA BAŞVURABİLİR?

İŞKUR 288808 numaralı TYP personel alımı başvurusu için adaylarda şu şartlar aranıyor:

18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR'da işsiz kaydına sahip olmak,

Öğrenime devam etmemek,

Emekli ya da malul aylığı almıyor olmak.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI ADAYLARI NASIL SEÇİLECEK?

İŞKUR'a online ya da Alo 170 hattı üzerinden başvuruda bulunacak adayların seçimi için şu üç kriter uygulanacak:

Noter kurası,

Liste,

Yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste.