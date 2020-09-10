2.336,53 TL maaş fırsatı! İş arayanlara müjde! İşte başvuru şartları

İŞKUR iş ilanları ile birlikte işsiz vatandaşlara iş sağlamak için çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor. İş arayan ve korona virüsü sürecinde işsiz kalan milyonlarca vatandaşı sevindirecek haber! İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞSİZLİK MAAŞININ MİKTARI NE KADARDIR?
İşsizlik maaşının miktarının belirlenmesinde sigortalı işsizin hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son dört aylık geliri üzerinden hesaplama yapılır. Buna göre; işsizlik maaşı günlük ortalama brüt kazancın %40'ı kadardır. Aynı şekilde verilecek olan işsizlik maaşı asgari ücretin %80'ini geçemez.
Son 4 ay asgari ücret ile çalışan; 1.168,27 TL
Son 4 ay 3.500 TL ücret ile çalışan; 1.389,37 TL
Son 4 ay 6.000 TL ücret ile çalışan; 2.336,53 TL
KİMLER İŞKUR TYP İLANINA BAŞVURABİLİR?
İŞKUR 288808 numaralı TYP personel alımı başvurusu için adaylarda şu şartlar aranıyor:
18 yaşını tamamlamış olmak,
İŞKUR'da işsiz kaydına sahip olmak,
Öğrenime devam etmemek,
Emekli ya da malul aylığı almıyor olmak.
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI ADAYLARI NASIL SEÇİLECEK?
İŞKUR'a online ya da Alo 170 hattı üzerinden başvuruda bulunacak adayların seçimi için şu üç kriter uygulanacak:
Noter kurası,
Liste,
Yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste.
İŞKUR ÇEVRE TEMİZLİK GÖREVLİSİ TYP ÇALIŞMA SAATLERİ NE?
Günlük 7.5 saat çalışacak olan TYP programı kapsamında istihdam edilecek adaylar, 177 gün boyunca haftada 45 saat olacak şekilde çalışacak.
ALIM YAPILAN ŞEHİRLER İLÇELER
İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:
İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:
İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:
İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:
İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:
İŞKUR profil oluşturma
İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.
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