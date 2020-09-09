1.500 TL üzerinde para kazanın! Günlük 3-4 saat evde çalışma ile...

Türkiye'de corona virüsü salgını nedeniyle evden kazanç sağlamak isteyenlerin de sayısı arttı. Ek iş yapmak isteyenler Evde sabun paketleme işi sayesinde para kazanmaları mümkün olduğu gibi yapması da son derece basittir.
HANGİ ÜRÜNLER PAKETLENİYOR?
Paketleme işinde genel olarak sabun, tel toka kutulama, poşet katlama, kulak çubuğu ambalajlama gibi çeşitli ürünlerin paketlenmesi yapılıyor. Evde sadece 3-4 saat çalışma ile aylık gelir elde etmek isteyen hanımların bir takım şartları yerine getirmesi gerekiyor.
Günlük yapabileceğiniz paket sayısı 800 civarında olacaktır ve bu iş sadece sizin 2 saatinizi almaktadır. Eğer siz daha fazla zaman ayırırsanız kazanacağınız parada okadar fazla olacaktır. Özellikle ev hanımları bu işi evlerinde yaparak evinin bir çok ihtiyacını karşılayabilmektedir. Sizde evinizde yapabileceğiniz bir ek iş arıyorsanız evde sabun paketleme işi için başvuru yapabilirsiniz.
Özellikle büyük şehirlerdeki firmalar paketleme işi gibi basit olan işleri yapmak istemedikleri için bu işleri evinden çalışmak isteyenlere verebiliyorlar. Tane başına da 10 ila 15 kuruş arasında ödeme yapan firmaların her biri farklı ödeme şartları sunabilir. Sizlere tavsiyemiz güvendiğiniz ve parasını kesin ödeyecek dediğiniz bir firma bulmanız ve parasını almadan kesinlikle ürünlerinizi teslim etmemenizdir.
Sabun paketleme işi almak öyle kolay değil. Bulunduğunuz bölgede sabun üretim tesisi olması gerekmektedir. Ege bölgesinde evlerde üretilen zeytinyağlı sabunları paketleme işleri evlere verilmektedir. Burada iş birazda sizlere düşmektedir. Araştırma yaparak evde yapabileceğiniz bir iş bulabilirsiniz. Ege bölgesinde fazla miktarda üretilen sabunların paketleme işlemleri isteyen kişilere evde yapılmak üzere verilmektedir. Bu yerleri tespit edip iş istemek sizlere kalmış bir şeydir.