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  • 10.02.2020 16:09
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 16:15

üzerinden 7200 beden işçisi ve 1700 temizlik personeli alımı yapılacak!

10-29 Şubat’ta vasıflı-vasıfsız 7200 beden işçisi ve 1700 temizlik personeli alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bugün beden işçisi alımı için 2 bin 133, temizlik personeli alımı için ise 581 iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un açık iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, 7200 beden işçisi ve 1700 temizlik personeli alımı yapılacaktır.

7200 beden işçisi ve 1700 temizlik personeli alımı yapılacak!

İŞKUR aracılığı ile 07-29 Şubat 2020 tarihleri arasında 74 şehirde vasıflı-vasıfsız 7200 beden işçisi ve 1700 temizlik personeli olmak üzere toplam 8 bin 900 personel alımı yapılacak! İş başvuruları İŞKUR il-ilçe şube müdürlüklerinden veya ilan içeriğinde belirtilen link üzerinden online olarak yapılacaktır. Peki, hangi illerde beden işçisi ve temizlik personeli alımı yapılacak? Başta İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Konya, İzmir, Mersin, Adana, Malatya, Balıkesir, Tekirdağ, Bursa, Aydın, Muğla olmak üzere toplamda 74 şehirden personel alımı gerçekleştirilecektir. İllere göre yayınlanmış personel alım ilanlarını görüntülemek için aşağıda belirtilen linki tıklamanız yeterlidir.

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