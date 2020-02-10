İŞKUR aracılığı ile 07-29 Şubat 2020 tarihleri arasında 74 şehirde vasıflı-vasıfsız 7200 beden işçisi ve 1700 temizlik personeli olmak üzere toplam 8 bin 900 personel alımı yapılacak! İş başvuruları İŞKUR il-ilçe şube müdürlüklerinden veya ilan içeriğinde belirtilen link üzerinden online olarak yapılacaktır. Peki, hangi illerde beden işçisi ve temizlik personeli alımı yapılacak? Başta İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Konya, İzmir, Mersin, Adana, Malatya, Balıkesir, Tekirdağ, Bursa, Aydın, Muğla olmak üzere toplamda 74 şehirden personel alımı gerçekleştirilecektir. İllere göre yayınlanmış personel alım ilanlarını görüntülemek için aşağıda belirtilen linki tıklamanız yeterlidir.

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