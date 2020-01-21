İŞKUR ile ŞOK, BİM ve A101 markete yüzlerce personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları bölümler ve kadrolar

BİM, A101, ŞOK marketleri İŞKUR üzerinden yüzlerce personel alımı yapacak. A101 ve ŞOK marketlere çok sayıda personel alınıyor.

Türkiye perakende mağazacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldıkları ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen A101 ile ŞOK marketler , yayımladıkları ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Şok market ile A101 mağazası tarafından yayımlanan duyurularda , alınacak adayların en az lise mezunu olması istendi. Market elemanı kadrosuna yapılacak personel alımında başvuru detaylarına sayfamızda yer verdik. İşte başvuru şartları bölümler ve kadrolar detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ