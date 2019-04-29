Memur olma hayali kuran binlerce genç memur alım ilanlarını yakından takip ediyor. Nisan ayı içerisinde bir çok kamu kurumu alım yapacak. Devlet Personel Başkanlığı üzerinden 2019 Nisan ayına ait ilanlar duyuruya çıktı. Bir çok farklı kurum ve kuruluş, belediye ve üniversite kamu personeli, memur alımı yapıyor. Bir çok farklı branş ve kadroda yapılacak alımlar için yayınlanan ilanları sizler için haberimizde derledik. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuru yapabilecektir. İşte 2019 DPB iş ilanları KPSS şartsız sınavsız son dakika personel alımı iş ilanları ve memur alım başvuru şartları

KPSS'Lİ KPSS'SİZ MEMUR PERSONEL ALIMLARI:

Kamu kurumları memur kadroları için KPSS şartı arasa da bazı kurumlar KPSS şartı aramıyor. Özellikle askeri personel alımları için, bazı üniversiteler ve belediyeler için KPSS şartı aranmıyor. KPSS şartı ile memur alımı yapacak kurumlar ise adaylardan, 2017 veya 2018 yıllarında yapılmış olan kamu personeli seçme sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP94 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60 , 70 veya 80 ve üzeri puan almış olmak şartı aranıyor.

İLKÖĞRETİM, LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU ALIM YAPILIYOR!

Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

ADAYLARDAN YAŞ ŞARTI ARANIYOR!

Nisan ayı memur personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylardan yaş kriteri de aranıyor. Bu bağlamda adayların mutlaka 18 yaşını tamamlamış olmaları zorunludur. Memur alımları için 35 yaşını doldurmamış olmak, Askeri personel alımları için adayların 25 yaşından ve bekçi alımları için 31 yaşından gün almamış olmaları gereklidir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 27 Nisan 2019

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ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 27 Nisan 2019

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İŞTE PERSONEL ALIMI YAPACAK KURUM VE KURULIŞLAR İLE ALIM YAPILACAK PERSONEL SAYILARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ 32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) 142 PERSONEL ALACAK

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BATMAN ÜNİVERSİTESİ 31 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK



HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK?

Nisan ayı içerisinde bir çok kamu kurumu alım yapacak. Buna göre farklı belediyeler, Belediye Personel alımları yapacak. Devlet kurumları, Personel Alımları, Memur Alımları, İşçi Alımları yapacak. Farklı üniversiteler ve Kurumlar ise Sözleşmeli Personel Alımları yapacaklar.

ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR!

Adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranacaktır.

MEMUR ALIMLARI

Memur grubuna giren kurumların ilanları ile, Dışişleri Bakanlığı 5, Hakkari Üniversitesi 2, Bankacılık Düzenleme Kurumu 5 ve Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin 187 çarşı ve mahalle bekçisi alacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ) Uzman yardımcısı ve İdari Memur Alımı ( Son başvurular 12 Nisan 2019 )

ADAYLARIN TAŞIMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Kamuya başvuru yapacak adayların mutlaka taşımaları gereken niteliklerden birisi olan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlardır ve bunun dışında bazı özel şartlar aranmaktadır. Özel olarak, Yaş, KPSS, YDS, Askerlik ve Eğitim gibi nitelikler aranır.

657 Sayılı DMK 48. Maddesindeki Nitelikler Nedir?

Adaylardan bu yönde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi nitelikler aranacak

MEMUR ALIMLARI ÖZEL NİTELİKLER NEDİR?

Adayların taşımaları gereken özel nitelikler,

2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan kamu personeli seçme sınavından lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60, 70 veya 80 puan ve üzeri puan almış olmak,

Alım yapılacak pozisyon ve sınıfına göre belirtilen yaş aralığında olmak, Memur alımları için 35 yaşından gün almamış olmak, Bekçi alımları için 31 yaşından gün almamış olmak ve Askeri Personel alımları için 20 ile 25 yaşları arasında veya 20 ile 27 arasında olmak gerekiyor.

Eğitim olarak alım yapılacak pozisyon seviyesine göre, En az ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans veya lisans mezunu olmak,

YDS şartı her ilanda yer almıyor ancak yabancı dil gerektirecek kadro için adayların son beş yıl içerisinde yapılmış olan yabancı dil sınavından İngilizce veya diğer diller için taban puan almış olmak şartı aranıyor

MEMUR OLMA ŞARTLARI?

Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. En az orta öğretim mezunu olan kişiler memur olabilmektedir. yapılacak göreve göre eğitim durumu değişiklik gösterebilir.

Memur olmak isteyen kişiler KPSS sınavına girmek zorundadır. Kamu Personeli Seçme sınavından alınacak puan sonrasında kurumların memur kadroları için başvuru yapabilirsiniz. Puanımızın yeterli olması durumunda ve diğer şartlar da bir engel yok ise memur olarak atanabilirsiniz.

MEMURLAR NE İŞ YAPARLAR?

Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.

MEMUR NASIL OLUNUR?

Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir. Hali hazırda memur olarak çalışan kişilerin sayısına baktığımızda bu durumu da desteklediğini görmekteyiz. Peki kimler devlet memuru olabilir?

Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş senelerde bu konuda bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Ancak artık her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu husus kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan kişileri memur olarak görevlendirebilmektedir.

Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler.

Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler. Devlet memuru olmak için öncelikle yazımızda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak öğreniminizi tamamlamanız gerekmektedir. Yani en az ortaöğretim mezunu olmanız gerekir.

Akabinde her sene yapılmakta olan KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmalı ve gerekli puanı almalısınız. Bundan sonra da memur kadrolarına başvuru yapmalısınız. Şayet puanınız yeterli ve memur olmaya herhangi bir engeliniz bulunmuyorsa memur olarak görev alabilirsiniz.