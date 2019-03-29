Vatandaşlar 1 Nisan 2019 Pazartesi günü yerel seçim dolayısıyla resmi tatil olacak mı oldukça merak ediliyor. Peki 1 Nisan Pazartesi resmi tatil, idari izin var mı? 1 Nisan seçim sonrası PTT, Noter, Banka ve Hastaneler açık mı? Okullar bahsettiğimiz üzere 1 Nisan günü kapalı durumdalar. Fakat kamu daireleri 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaklar. Sonrasında memurlar ve diğer kamu çalışanlarını da görevlerine devam edecekler.

KAMU KURUMLARI, DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

Okullar bahsettiğimiz üzere 1 Nisan günü kapalı durumdalar. Fakat kamu daireleri 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaklar. Akabinde memurlar ve diğer kamu çalışanlarını da görevlerine devam edecekler.

1 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

1 Nisan tarihinde Ziraat Bankası, Halkbank gibi devlet bankaları ile Finansbank, İş Bankası, Garanti Bankası gibi özel bankalar açık olacaklardır. Finansal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

PTT AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?

PTT 1840 yılında kurulmuş ülkemizin en eski kamu dairelerindendir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi PTT yani postane de 1 Nisan tarihinde hizmet vermeye devam edecektir.

1 NİSAN 2019 HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Gerek özel ve kamu devlet hastaneler, gerekse aile sağlık merkezleri ve diğer sağlık kurum ve kuruluşları Pazartesi günleri açık olacaklar. Vatandaşlar polikliniklerde tedavi görebilecekler, doktorlar da çalışmalarına devam edecekler.

Seçimlerde görevli memurlar, polisler idari izinli mi sayılacaklar?

Geçtiğimiz seçimlerde seçimlerde görev alan bütün memurlar ertesi gün idari izinli sayılmışlardır. Ancak bu seçim dönemi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca yine geçtiğimiz seçimlerde görev alan polis ve jandarmalar ise yine memurların aksine ertesi gün idari izinli sayılmamışlardı.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdaresi izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.