Nasıl oy verilir? 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala heyecan üst noktaya çıktı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kısa bir süre kala vatandaşın heyecanı da artıyor. Belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek vatandaşlar nasıl oy kullanacağını araştırıyor. Geçerli veya geçersiz oylar hangileri, nasıl oy verilir gibi sorulara yanıt aranıyor. Nasıl oy kullanırım? 31 Mart 2019 yerel seçimleri nasıl oy verilir, nasıl oy kullanacağım? Gibi sorulara haberimiz içerisinde yanıt verdik.