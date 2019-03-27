Nasıl oy verilir? 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala heyecan üst noktaya çıktı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kısa bir süre kala vatandaşın heyecanı da artıyor. Belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek vatandaşlar nasıl oy kullanacağını araştırıyor. Geçerli veya geçersiz oylar hangileri, nasıl oy verilir gibi sorulara yanıt aranıyor. Nasıl oy kullanırım? 31 Mart 2019 yerel seçimleri nasıl oy verilir, nasıl oy kullanacağım? Gibi sorulara haberimiz içerisinde yanıt verdik.
31 Mart 2019 yerel seçimleri nasıl oy verilir, nasıl oy kullanacağım? - Nasıl oy kullanırım?
Nasıl oy verilir? Sorusu 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala oldukça merak ediliyor. İnternette en çok araştırılan konulardan biri de nasıl oy kullanılacağı oluyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte geçerli ve geçersiz oylar hangileri, nasıl oy verilir gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki Nasıl oy kullanırım? 31 Mart 2019 yerel seçimleri nasıl oy verilir, nasıl oy kullanacağım? İşte tüm detaylar. Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.
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