2019 yılında PTT 55 bin personel alacak. PTT KPSS şartsız personel alımı için yeni bir haber ortaya çıktı. PTT personel alımını bekleyen vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. PTT personel alımı hakkında yeni bir gelişme meydana geldi. 2019 yılında personel alımı yapılacağı ifade edildi. Başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında detayları size açıklayacağız

PTT PERSONEL ALIMINDA YENİ GELİŞME

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yeni açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük 10 posta operatörü arasına görmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Son iki yılda bunun için ciddi adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirtti. Yatırımlar ve hizmetleri çeşitliliği artacak. Bu kapsamdaki 2019 yılı içinde posta, kargo, lojistik ve e-ticaret alanlarında çalışmalar yapılacak.

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek.

55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak.Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

Programda konuşan Kenan Bozgeyik, dünyada en büyük 10 posta operatöründen biri olmayı hedeflediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bütün yönetim kadromuzun bir araya geldiği bu toplantıları, şirketimizin geleceği açısından son derece önemli buluyorum.

Toplantımızda, 2018 yılı değerlendirmelerini, 2019 yılı planlarını konuştuk, 2023 yılı vizyonuna uygun stratejilerimizi belirledik. PTT A.Ş.'nin değişimi, dönüşümü ve gelişimi için çizdiğimiz yol haritasını, yeni tasarılarla güncelledik.

2023 yılı hedeflerine değinen Bozgeyik, 5 yılda yapılacak personel alımlarına değindi. Şube ve diğer işyerlerinin 2023 yılına kadar cidi bir sayıda arttırılacağını söyleyen Bozgeyik şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşımız bulunduğu yerden hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacak. 3 bin 445 olan Pttmatik sayısını 2019 yılı sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedefliyoruz.

2023 hedeflerimiz arasında 100 bin personel ve 15 bin iş yerine ulaşmak bulunuyor. Ayrıca, 2019 yılında teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında, El Bab ilçesine bağlı Biza ve Kabasin ile Azez ilçesine bağlı Soran beldelerine de PTTmatik kuracağız"

PTT bünyesinde 2017 yılı itibariyle 40 bin çalışan vardı. 2018 yılında yapılan 5 binlik alımın ardından sayı 45 bine çıktı. Yukarıdaki açıklamaya baktığımızda 2023 yılına kadar PTT bünyesine yapılacak alımlarla birlikte 100 bin sayısına ulaşılacak.

Afyonkarahisar 'da düzenlenen toplantıdan gelen bir diğer detayda ise , 2023 yılına kadar 5 bin civarında personelin emekli olması ve 2023 yılına kadar yapılacak 60 bin alımla toplam sayının 100 bin olacağına yer verildi.

PTT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında detayları size açıklayacağız

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT'nin alım yaptığı süreçte genel olarak aradığı başvuru şartları şunlardır; 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak, Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak, Sağlık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek, Emekli olmamak, Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak, Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.