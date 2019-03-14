Kamuya 17 Bin 425 personel alımı yapılacak. 17 Bin 425 personel ve memur alımı yapılacağının belirtilmesinin ardından, vatandaşlar başvuru şartlarını ve koşullarını araştırıyor. İlanları veren kamu kurumları ise adaylarda çok sayıda nitelik arıyor. Bunlardan bir tanesi ise herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamaktır.

Başvuru Şartları Nedir?

Kamu kurumları adaylardan bir çok nitelik arıyor. Ancak adaylardan genel olarak, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmamak,yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranacaktır.

Aranan Özel Şartlar Nedir?

Yukarıdaki genel nitelikler dışında adaylardan bazı özel nitelikler aranıyor. Buna göre yaş şartı olarak, adayların düzenlenen nüfus kaydına göre Giri şsınavının yapılacağı yılın ocak ayı itibari ile 35 yaşını veya 30 yaşını bitirmemiş olmak ( yaş şartı memur statüsü, askeri personel statüsü veya işçi statüsü olarak değişiklik göstermektedir ) Askeri Personel alımları için 20 ile 27 yaşları arasında olmak şartı aranır.

Eğitim şartı olarak ise, adaylardan, En az lise mezunu olmak kaydı ile Ön Lisans veya lisans mezunu olmaları gereklidir. Alım yapılacak olan pozisyona göre belirtilen eğitim seviyesinide tamamlanmış olması gerekmektedir.

KPSS Puanı İle Memur Alımları:

Kamu Kurumları memur alımı için adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şarı arıyorlar. Bu kapsamda, Lise Mezunu için KPSSP94, Ön Lisans mezunu için KPSSP93 ve Lisans mezunu için KPSSP3 puan türünden puan alınmış olması gerekmektedir.

Alım yapacak kurumlar ise, Savunma Sanayi Başkanlığı, TEDAŞ, Milli Eğitim Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Bozok üniversitesi, Genel Kurmay Başkanlığı, Merkez Bankası KPSS puanı sırsına göre memur alımı yapacak.

KPSS Şartı Olmadan Personel Alımları:

KPSS Şartı olmadan personel, İşçi ve Askeri personel alımları yapılıyor. Bu bağlamda KPSS'siz, DIşişleri Bakanlığı, Devlet Demiryolları, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Vakıfbank, Halkbank, TÜBİTAK, Emniyet Genel Müdürlüğü adaylardan KPSS puanı aramaksızın alım yapacak.

Başvurular Ne Zaman nasıl Yapılacak?

Söz konusu olan kamuya 17 bin 425 memur personel alımı ilanı için başvurular farklı yollar ile yapılacak. Bu kapsamda başvurular, Elektronik ortamda, Şahsen veya posta yolu yapılabilmektedir. Adaylar başvurularını mutlaka belirtilen son başvuru tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İŞTE PERSONEL ALINACAK BOŞ KADROLAR

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi

28 kişi

Son başvuru tarihi: 20 Mart 2019

Dışişleri Bakanlığı

Sözleşmeli Sekreter

1 kişi

Son başvuru tarihi: 19 Mart 2019

Dışişleri Bakanlığı

Sözleşmeli Sekreter

1 kişi

Son başvuru tarihi: 21 Mart 2019

Dışişleri Bakanlığı Anvers Başkonsolosluğu

Sözleşmeli sekreter

1 kişi

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Dışişleri Bakanlığı Bakü Başkonsolosluğu

Sözleşmeli sekreter

1 kişi

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Dışişleri Bakanlığı Bakü Başkonsolosluğu

Sözleşmeli sekreter

1 kişi

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Dışişleri Bakanlığı

5 hukuk müşaviri

Son başvuru tarihi: 28 Mart 2019

İzmir Demokrasi Üniversitesi

20 akademik personel

Son başvuru tarihi: 21 Mart 2019

Kocaköy Belediye Başkanlığı

1 memur

Son başvuru tarihi: 11 Mart 2019

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

9 Akademik Personel

Son başvuru tarihi: 21 Mart 2019

Atatürk Üniversitesi

58 Akademik personel

Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019

Gümüşhane Üniversitesi

5 Akademik personel

Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019

Senir Belediye Başkanlığı

2 memur

Son başvuru tarihi: 19 Mart 2019



Süleyman Demirel Üniversitesi

10 Akademik personel

Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019

Vakıflar Genel Müdürlüğü

3 sürekli işçi

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

23 akademik personel

Aksaray Üniversitesi

69 akademik personel

Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019

Marmara Üniversitesi

4 sözleşmeli bilişim personeli

Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

29 akademik personel

Son başvuru tarihi: 18 Mart 2019

Batman Üniversitesi

71 akademik personel

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

52 Akademik personel

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Mersin Üniversitesi

14 Akademik personel

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Yalova Üniversitesi

15 akademik personel

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Yozgat Bozok Üniversitesi

40 sözleşmeli personel

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

6 sözleşmeli personel

Son başvuru tarihi: 5 Nisan 2019

Gümüşhane Üniversitesi

15 akademik personel

Son başvuru tarihi: 11 Mart 2019

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

58 akademik personel

Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019

Şırnak Üniversitesi

4 akademik personel

Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

34 akademik personel

Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

34 akademik personel

Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

51 sözleşmeli personel

12 Mart 2019

Bartın Üniversitesi

Öğretim üyesi

9 kişi

Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019

Genelkurmay Başkanlığı

51 sözleşmeli personel

Son başvuru tarihi: 29 Mart 2019

Sinop Üniversitesi

7 akademik personel

Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019

Mardin Artuklu Üniversitesi

9 akademik personel

Son başvuru tarihi: 12 Mart 2019

Jandarma Genel Komutanlığı

3375 askeri personel

Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019

Sahil Güvenlik Komutanlığı

300 askeri personel

Son başvuru tarihi: 13 Mart 2019

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Teknisyen, tekniker, usta, aşçı, memur

15 kişi

Son başvuru tarihi: 14 Mart 2019

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Yazılım geliştirme uzmanı

20 kişi

Son başvuru tarihi: 14 Mart 2019

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Gömülü yazılım mühendisi

2 kişi

Son başvuru tarihi: 14 Mart 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Uzman yardımcısı

300 kişi

Son başvuru tarihi: 11 Mart 2019

Milli Savunma Bakanlığı

1300 askeri personel

Son başvuru tarihi: 1 Nisan 2019

Milli Eğitim Bakanlığı

13 sözleşmeli personel

Son başvuru tarihi: 22 Mart 2019

TEDAŞ

Müfettiş yardımcısı

10 kişi

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

TCDD

356 işçi

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

Savunma Sanayii Başkanlığı

34 sözleşmeli personel

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2019

Artvin Çoruh Üniversitesi

18 akademik personel

Son başvuru tarihi: 20 Mart 2019