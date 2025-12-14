Adalet Bakanlığı sınav takvimi 2025: Hakimlik/savcılık sınavları ne zaman, saat kaçta?

20–21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanacak olan Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavları için adayların sınava girecekleri bina ve salonlara yönelik yerleştirme işlemleri tamamlandı.