Adalet Bakanlığı sınav takvimi 2025: Hakimlik/savcılık sınavları ne zaman, saat kaçta?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Adalet Bakanlığı sınavlarına katılacak adayları yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Buna göre sınavlara başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara ilişkin yerleştirme işlemleri tamamlandı.
20–21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanacak olan Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavları için adayların sınava girecekleri bina ve salonlara yönelik yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
ÖSYM'nin açıklamasına göre;
20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak olan;
2025-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı),
2025-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat),
2025-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-İdari Yargı) adayları, sınava giriş belgelerini 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'ten itibaren temin edebilecek.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.
Sınav Günleri İçin Kritik Saat Uyarısı
ÖSYM, sınav günlerine ilişkin saat uyarılarını da kamuoyuyla paylaştı. Buna göre:
20 Aralık 2025 Cumartesi
Oturum (Genel Yetenek – Genel Kültür ve Ortak Alan Bilgisi Testleri): Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
Oturum (Adli Yargı Testi): Saat 14.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
21 Aralık 2025 Pazar
3. Oturum (Adli Yargı-Avukat Testi): Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
Oturum (İdari Yargı Testi): Saat 14.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.