116. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA: 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı 116. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden adayların erişimine açılıyor. Sınava katılamayan adaylar ise 19 Ekim'de uygulanacak 117. Dönem ÖGG sınavına girecek. Peki 116. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı…
116. ÖGG SINAVI SONUÇ TARİHİ
Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınav süreci 18 Temmuz tarihinde başlamıştı. Sınavlar 24 Ağustos'ta uygulandı ve sonuçlar 12 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek.
Sonuçlar açıklandığında adaylar, www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden sorgulama yapabilecek.
116. ÖGG SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ÖGG SINAV ÜCRETLERİ
Özel Güvenlik sınavına katılan adaylar sınav için aşağıdaki ücretleri yatırdı:
◾Silahsız ÖGG: 550 TL
◾Silahlı ÖGG ve silah farkı: 700 TL
Ödemeler Halk Bankası hesaplarına yapıldı.