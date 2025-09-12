116. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA: 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

PODCAST CANLI YAYIN

116. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları bugün adayların erişimine açılıyor. EGM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 yılı ÖGG sınavına katılan adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve sınav bilgileriyle egm.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek. Peki 116. Dönem ÖGG sonuçları saat kaçta açıklanacak?

2025 yılı 116. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden adayların erişimine açılıyor. Sınava katılamayan adaylar ise 19 Ekim'de uygulanacak 117. Dönem ÖGG sınavına girecek. Peki 116. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı…

116. ÖGG SINAVI SONUÇ TARİHİ

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınav süreci 18 Temmuz tarihinde başlamıştı. Sınavlar 24 Ağustos'ta uygulandı ve sonuçlar 12 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek.

Sonuçlar açıklandığında adaylar, www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden sorgulama yapabilecek.

116. ÖGG SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖGG SINAV ÜCRETLERİ

Özel Güvenlik sınavına katılan adaylar sınav için aşağıdaki ücretleri yatırdı:

◾Silahsız ÖGG: 550 TL

◾Silahlı ÖGG ve silah farkı: 700 TL

Ödemeler Halk Bankası hesaplarına yapıldı.

ÖGG SINAV TAKVİMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik sınavları, yılın geri kalanında iki kez daha yapılacak:

◾117. Dönem ÖGG: 19 Ekim 2025

◾118. Dönem ÖGG: 14 Aralık 2025


