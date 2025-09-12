116. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA: 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AA

ÖGG SINAV TAKVİMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik sınavları, yılın geri kalanında iki kez daha yapılacak:

◾117. Dönem ÖGG: 19 Ekim 2025

◾118. Dönem ÖGG: 14 Aralık 2025