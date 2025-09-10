PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanlığı İKM yani infaz koruma memuru alımı sonuçları merakla bekleniyor. Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alımları kapsamında açtığı 5 bin kişilik kadroda en çok ilgi gören bölüm İnfaz Koruma Memuru oldu. 3.172 kişilik kontenjan için başvuran adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi merakla takip ediyor. Sonuçlar Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Başarılı olanlar sözlü sınav ve mülakat aşamasına alınacak. Ceza infaz kurumlarında görev alacak memurların sorumlulukları kamu güvenliği açısından kritik görülüyor. Sonuçların Eylül ayı içinde ya da en geç Ekim başında duyurulması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alımları kapsamında süreci tamamlanan başvurularda gözler, 5 bin kişilik kadro için açıklanacak sonuçlara çevriliyor. Bu alımlarda en çok dikkat çeken bölüm, 3.172 kişilik İnfaz Koruma Memuru (İKM) kadrosu oldu. Başvuru yapan adaylar sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor.

(İKM) infaz koruma memuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakanlık takvimine göre sonuçların değerlendirme sürecinin ardından önümüzdeki haftalarda ilan edilmesi öngörülüyor. Benzer alımlarda olduğu gibi sonuçların, başvuru sürecini takip eden 1–2 ay içerisinde duyurulduğu biliniyor. Bu nedenle İKM alımı sonuçlarının Eylül ayı içinde ya da en geç Ekim'in ilk günlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

(İKM) infaz koruma memuru sonuçları nereden öğrenilecek?

Sonuçlar Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar yalnızca sonuçları değil, sözlü sınav ve mülakat süreçlerine ilişkin duyuruları da yine aynı platformdan takip edebilecek. Bu nedenle resmi duyurular dışında sosyal medyada veya farklı mecralarda dolaşan bilgilerin dikkate alınmaması gerektiği vurgulanıyor.


İnfaz Koruma Memurları ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların güvenliğini sağlama ve kurum düzenini koruma gibi kritik sorumluluklara sahip olacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından başarılı adaylar sözlü sınav aşamasına alınacak. Ardından, sınavı geçenler için göreve başlama süreci başlayacak. Ceza infaz kurumlarına yapılacak atamalar, hem iş gücü ihtiyacını karşılayacak hem de güvenlik sisteminin daha etkin işlemesine katkı sunacak.

