Boğaziçi Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek.

b) İçten yanmalı motorlar, türbülanslı yanma, emisyon, ısı transferi ve organik rankine çevrimi alanlarında yayınları ve uzmanlığı olmak.

c) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" veya Kamu Yönetimi alanında eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden almış olmak. Öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında en az bir yıl ders verme tecrübesi olmak. Karşılaştırmalı kamu yönetimi, sivil toplum, stratejik yönetim, sivil toplum kuruluşları ve yönetişim üzerine uzmanlaşmak ve SSCI tarafından taranan Q1 veya Q2 kategorisindeki dergilerde yayın yapmış olmak.

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