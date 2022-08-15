Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi alımına ilişkin ilanımız 15 Ağustos 2022 tarih ve 31924 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Not: Online başvuru modülü hakkında teknik destek alma talebi olan adaylar, 0 378 501 10 00 (5017-5033) numaralı telefon numarasından, personel@bartin.edu.tr adresinden veya Whatsapp hattında yardım alabilirler.

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