YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 YKS TYT AYT görevli ücretleri ne kadar oldu? YKS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ücretleri kaç TL?

YKS üniversite sınavında milyonlarca aday sınavı kazanmak için ter dökecek. Sınav salonlarında da binlerce salon görevlisi görev yapacak. Bu bağlamda sınava az bir zaman kala YKS sınav görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı gündemdekini yerini aldı. Peki, ÖSYM YKS TYT AYT salon görevlisi ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler!