Subay, Astsubay, Uzman erbaş atamaları açıklandı mı? Sahil Güvenlik Komutanlığı görev yerleri sorgulama ekranı! TSK TAYİN SONUÇLARI

Sahil Güvenlik Komutanlığı 220 subay, 591 astsubay ve 775 uzman erbaşın yeni görev yerleri hakkında son dakika açıklama geldi. 1.586 personelin tayinlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamada, ''1.586 personelin yeni görev yerleri, atama isteğinde bulunan Sahil Güvenlik personelinin tercihleri göz önüne alınarak belirlendi.'' denildi. Peki Subay, Astsubay, Uzman erbaş atamaları açıklandı mı? İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı görev yerleri sorgulama ekranı!
SUBAY, ASTSUBAY, UZMAN ERBAŞ ATAMALARI AÇIKLANDI MI?
Son dakika haberine göre Sahil Güvenlik Komutanlığında toplam 1.586 personelin yeni görev yerleri belli oldu.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI GÖREV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soynu'nun onayı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 1.586 personelin görev yerleri açıklandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU'nun onayı ile toplam 1.586 personeli kapsayan 2022 yılı atamaları kapsamında; subay, astsubay ve uzman erbaşlardan hizmet bölgelerinde görev süresini tamamlayan 220 subay, 591 astsubay ve 775 uzman erbaşın yeni görev yerleri belirlendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, atama takvimine uygun olarak yürütülen atamalarda toplam 1.586 personelin yeni görev yerleri, atama isteğinde bulunan Sahil Güvenlik personelinin tercihleri göz önüne alınarak belirlendi.