Subay, Astsubay, Uzman erbaş atamaları açıklandı mı? Sahil Güvenlik Komutanlığı görev yerleri sorgulama ekranı! TSK TAYİN SONUÇLARI

Sahil Güvenlik Komutanlığı 220 subay, 591 astsubay ve 775 uzman erbaşın yeni görev yerleri hakkında son dakika açıklama geldi. 1.586 personelin tayinlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamada, ''1.586 personelin yeni görev yerleri, atama isteğinde bulunan Sahil Güvenlik personelinin tercihleri göz önüne alınarak belirlendi.'' denildi. Peki Subay, Astsubay, Uzman erbaş atamaları açıklandı mı? İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı görev yerleri sorgulama ekranı!