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    • Memur
    • 29.04.2022 17:14
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    • 29.04.2022 17:14
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak! Personel alım ilanları

    Basın İlan Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alımı ilanı dikkat çekti. Buna göre, 10 (on) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 30 (otuz) Sözleşmeli Destek Personeli, 5 (beş) Sözleşmeli Teknisyen ve 20 (yirmi) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına sözleşmeli personel alınacak. Ayrıntılar takvim memurlarda

    Enerji Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak!

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) çalıştırılmak amacıyla, aşağıda detayları belirtilen 10 (on) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 30 (otuz) Sözleşmeli Destek Personeli, 5 (beş) Sözleşmeli Teknisyen ve 20 (yirmi) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav şartı" başlıklı Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 65 (altmış beş) sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki nitelikler, özel ve genel şartlar aranır.



    2. BAŞVURU ŞARTLARI

    2.1.
    NİTELİK KODU: KGG-1
    UNVANI: Koruma ve Güvenlik Görevlisi
    ADET: 10
    CİNSİYETİ: Erkek
    ÖĞRENİM: Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
    KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P93

    ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:

    -Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
    -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
    -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
    -10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
    -Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
    -Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
    -170 cm'den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 15'ten az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95'ten fazla, 80-15=65'ten az olmaması gerekmektedir.)
    -Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engelli olmamak,
    -7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
    -26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;


    1)Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
    2)Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
    3)Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

    2.2.
    NİTELİK KODU: DP-1
    UNVANI: Destek Personeli (Temizlik)
    ADET: 12
    CİNSİYETİ: Erkek
    ÖĞRENİM: Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
    KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P94



        ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
        -Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
        -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
        -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
        -Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

        2.3.
        NİTELİK KODU: DP-2
        UNVANI: Destek Personeli (Temizlik)
        ADET: 8
        CİNSİYETİ: Kadın
        ÖĞRENİM: Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
        KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P94

        ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
        -Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
        -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
        -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
        -Açık, kapalı alanda ve yüksekte temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,



        2.4.
        NİTELİK KODU: DP-3
        UNVANI: Destek Personeli (Şoför)
        ADET: 5
        CİNSİYETİ: Erkek
        ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
        KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93

        ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
        -Otobüs kaptanlığı, Otobüs Şoförlüğü veya Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
        -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
        -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
        -E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),
        -Psikoteknik belgesine sahip olmak,
        -7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,
        -Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

        2.5.
        NİTELİK KODU: DP-4
        UNVANI: Destek Personeli (Şoför)
        ADET: 5
        CİNSİYETİ: Erkek
        ÖĞRENİM: Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
        KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P94



        ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
        -Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
        -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
        -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
        -E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak),
        -Psikoteknik belgesine sahip olmak,
        -7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,
        -Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

        2.6.
        NİTELİK KODU: T- 1
        UNVANI: Teknisyen (Elektrik)
        ADET: 1
        CİNSİYETİ: Erkek
        ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) programlarının birinden mezun olmak.
        KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS -P94



            ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
            -Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörü dalından mezun olmak,
            -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
            -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

            2.7.
            NİTELİK KODU: T- 2
            UNVANI: Teknisyen (İnşaat)
            ADET: 1
            CİNSİYETİ: Erkek
            ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) programlarından birinden mezun olmak.
            KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS -P94

            ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
            -Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı Yüzey Kaplama, Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım dallarından mezun olmak,
            -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
            -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,



            2.8.
            NİTELİK KODU: T- 3
            UNVANI: Teknisyen (Mobilya)
            ADET: 2
            CİNSİYETİ: Erkek
            ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) programından mezun olmak.
            KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS -P94

            ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
            -Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Ahşap Doğrama Teknolojisi dalından mezun olmak,
            -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
            -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

            2.9.
            NİTELİK KODU: T- 4
            UNVANI: Teknisyen (Sıhhi Tesisat)
            ADET: 1
            CİNSİYETİ: Erkek
            ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen Ortaöğretim (Lise ve dengi) programından mezun olmak.
            KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS -P94

            ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
            -Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak,
            -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
            -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,



            2.10.
            NİTELİK KODU: BP- 1
            UNVANI: Büro Personeli (Lisans)
            ADET: 12
            CİNSİYETİ: Erkek-Kadın
            ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.
            KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P3

            ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
            -Yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler veya İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak,
            -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
            -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,



                2.11.
                NİTELİK KODU: BP- 2
                UNVANI: Büro Personeli (Ön Lisans)
                ADET: 8
                CİNSİYETİ: Erkek-Kadın
                ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
                KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93

                ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
                -İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, İşletme Yönetimi, Yerel Yönetimler, Maliye ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
                -2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
                -Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
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