Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak! Personel alım ilanları





2. BAŞVURU ŞARTLARI



2.1.

NİTELİK KODU: KGG-1

UNVANI: Koruma ve Güvenlik Görevlisi

ADET: 10

CİNSİYETİ: Erkek

ÖĞRENİM: Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P93



ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:



-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

-170 cm'den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 15'ten az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95'ten fazla, 80-15=65'ten az olmaması gerekmektedir.)

-Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engelli olmamak,

-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;