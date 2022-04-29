Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak! Personel alım ilanları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) çalıştırılmak amacıyla, aşağıda detayları belirtilen 10 (on) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 30 (otuz) Sözleşmeli Destek Personeli, 5 (beş) Sözleşmeli Teknisyen ve 20 (yirmi) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav şartı" başlıklı Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 65 (altmış beş) sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki nitelikler, özel ve genel şartlar aranır.
2. BAŞVURU ŞARTLARI
2.1.
NİTELİK KODU: KGG-1
UNVANI: Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ADET: 10
CİNSİYETİ: Erkek
ÖĞRENİM: Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P93
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak,
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
-170 cm'den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla, 15'ten az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95'ten fazla, 80-15=65'ten az olmaması gerekmektedir.)
-Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engelli olmamak,
-7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1)Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2)Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3)Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
2.2.
NİTELİK KODU: DP-1
UNVANI: Destek Personeli (Temizlik)
ADET: 12
CİNSİYETİ: Erkek
ÖĞRENİM: Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS P94