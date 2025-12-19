PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Ürek’in sağlık durumunda kritik gelişme: Bitkisel hayat girdi!

Yaklaşık iki aydır yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek’le ilgili üzücü bir iddia gündeme geldi. Ünlü ismin bitkisel hayata girdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fatih Ürek'in, 15 Ekim tarihinde evinde kalp krizi geçirdiği ve kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu öğrenilmişti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Ürek, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Ürek'ten sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. 59 yaşındaki sanatçının, yaklaşık iki aydır yoğun bakımda süren tedavi sürecinde kritik bir aşamaya geldiği iddia edildi.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ürek'in bitkisel hayata girdiği öne sürüldü. Öte yandan Ürek'in kısa süreli gözünü açıp kapattığı ancak uzun süredir yatar pozisyonda olduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sanatçının durumunun stabil olduğunu belirtmişti.

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları burada geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıyı yeniden yorumladı.

İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer verdi.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile dikkat çekti.

