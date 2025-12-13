PODCAST CANLI YAYIN

Quentin Tarantino’nun kült filmleri Pulp Fiction ve The Mask ile sinema tarihine damga vuran oyuncu Peter Greene’den acı haber geldi. Unutulmaz kötü karakterlere kattığı yorumla tanınan ünlü isim, 60 yaşında New York’taki evinde hayatını kaybetti. Greene’in ölümü, Hollywood’da ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

Pulp Fiction ve The Mask gibi ikonik yapımlarda unutulmaz kötü karakterlere hayat veren Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu New York'un Lower East Side bölgesindeki dairesinde ölü bulundu. Greene'in ölüm haberi, Hollywood ve sinema dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

Pulp Fiction Filminin Yıldızı Peter Greene Hayatını Kaybetti

Quentin Tarantino'nun kült filmleri Pulp Fiction ve The Mask ile hafızalara kazınan oyuncu Peter Greene, 60 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu, New York'un Lower East Side semtindeki dairesinde ölü bulundu.

Dairesinde Yaşamını Yitirdi

Mail Online'da yer alan habere göre Peter Greene'in cansız bedeni, 12 Aralık Cuma günü geç saatlerde evinde bulundu. Polis kaynakları, oyuncunun saat 15.25 sularında hareketsiz halde bulunduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğinin belirlendiğini açıkladı. Yetkililer, ölümün şüpheli olmadığına dikkat çekerken kesin ölüm nedeninin adli tıp raporunun ardından netleşeceğini belirtti.

Menajerinden Duygusal Veda

Greene'in 10 yılı aşkın süredir menajerliğini yapan Gregg Edwards, acı haberi doğruladı. Edwards, oyuncu için: "Gerçekten kuşağımızın en büyük karakter oyuncularından biriydi. Kalbi herkesten büyüktü. Onu çok özleyeceğim." ifadelerini kullandı. Edwards ayrıca Greene'in dairesinde 24 saatten uzun süre müzik çaldığının komşular tarafından fark edilmesi üzerine sağlık kontrolü yapıldığını da aktardı.

Yeni Projeleri Vardı

Başarılı oyuncunun ölümünden sadece günler önce menajeriyle konuştuğu öğrenildi. Greene'in, Ocak ayında Mickey Rourke ile birlikte bağımsız gerilim filmi Mascots'un çekimlerine başlaması planlanıyordu. Ayrıca State of Confusion adlı suç-dramasında başrol üstlenmeye hazırlanan oyuncunun çekimlerinin 2026 sonbaharında yapılması bekleniyordu.

Kötü Adam Rolleriyle Kült Oldu

Peter Greene, özellikle karizmatik ve ürkütücü kötü karakterleriyle tanındı. Menajeri Edwards, oyuncunun, The Mask (1994) filmindeki mafya lideri Dorian Tyrell, Pulp Fiction (1994)'daki sadist karakter Zed performanslarının kariyerinin zirvesi olduğunu söyledi.

Hayranlarından Duygusal Mesajlar Geldi

Oyuncunun vefat haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Hayranları Greene'i:

"Hollywood'un en unutulmaz karakter oyuncularından biri"

"Çocukluğumuzun en korkutucu ama en etkileyici kötü adamı" sözleriyle andı.

Zorlu Bir Hayat Hikayesi

New Jersey'nin Montclair kentinde doğan Peter Greene, 15 yaşında evden kaçarak New York sokaklarında yaşamaya başladı. Genç yaşlarda madde bağımlılığıyla mücadele eden oyuncu, geçmişte bu konuda açıkça konuşmuştu. 1996 yılında intihar girişiminin ardından tedavi gören Greene, ilerleyen yıllarda da bağımlılıkla mücadelesini sürdürdü.

Yaklaşık 95 Yapımda Rol Aldı

Greene'in filmografisinde yaklaşık 95 yapım bulunuyor.

Öne çıkan projeleri arasında:

  • Laws of Gravity (1992)
  • Clean, Shaven (1993)
  • Blue Streak (1999)
  • Training Day (2001) yer alıyor.

Ailesi ve Sevenleri Yasta

Peter Greene'in bir kız kardeşi ve bir erkek kardeşi bulunuyor.

Ünlü oyuncunun ani ölümü, Hollywood'da ve sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı.

