Menajerinden Duygusal Veda Greene'in 10 yılı aşkın süredir menajerliğini yapan Gregg Edwards, acı haberi doğruladı. Edwards, oyuncu için: "Gerçekten kuşağımızın en büyük karakter oyuncularından biriydi. Kalbi herkesten büyüktü. Onu çok özleyeceğim." ifadelerini kullandı. Edwards ayrıca Greene'in dairesinde 24 saatten uzun süre müzik çaldığının komşular tarafından fark edilmesi üzerine sağlık kontrolü yapıldığını da aktardı.

Yeni Projeleri Vardı Başarılı oyuncunun ölümünden sadece günler önce menajeriyle konuştuğu öğrenildi. Greene'in, Ocak ayında Mickey Rourke ile birlikte bağımsız gerilim filmi Mascots'un çekimlerine başlaması planlanıyordu. Ayrıca State of Confusion adlı suç-dramasında başrol üstlenmeye hazırlanan oyuncunun çekimlerinin 2026 sonbaharında yapılması bekleniyordu.

Kötü Adam Rolleriyle Kült Oldu Peter Greene, özellikle karizmatik ve ürkütücü kötü karakterleriyle tanındı. Menajeri Edwards, oyuncunun, The Mask (1994) filmindeki mafya lideri Dorian Tyrell, Pulp Fiction (1994)'daki sadist karakter Zed performanslarının kariyerinin zirvesi olduğunu söyledi.

Hayranlarından Duygusal Mesajlar Geldi Oyuncunun vefat haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Hayranları Greene'i: "Hollywood'un en unutulmaz karakter oyuncularından biri" "Çocukluğumuzun en korkutucu ama en etkileyici kötü adamı" sözleriyle andı.