Begüm Öner: En büyük problemim Avrupai tipim!
Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Begüm Öner, oyunculuk sektöründe karşılaştığı zorlukları açıkladı. Öner’in açıklamaları sosyal medyada dikkat çekti.
Seksenler dizisinde birlikte rol alan oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.
Çift, uzun yıllardır süren evliliklerini geçtiğimiz aylarda duyurdukları kız bebek müjdesi ile taçlandırmıştı.
Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Begüm Öner, eşiyle birlikte konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu.
Kariyerindeki en büyük probleminin görünümüyle ilgili olduğunu söyleyen Öner, "Oyuncu seçimlerinde en büyük problemim çok Avrupai bir tipimin olması" ifadelerini kullandı.
Öner'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun sözlerini desteklerken bir kısım eleştirdi.