PODCAST CANLI YAYIN

Özlem Yerşen vergi kaçırma iddiasıyla hakim karşısında!

90’larda Hazal olarak tanınan şarkıcı Özlem Yerşen hakkında vergi kaçırdığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan ünlü sanatçının, Sinema Sevenler Derneği üzerinden gelir beyan etmediği ve 2022 yılına ait defter ile belgeleri sunmadığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özlem Yerşen vergi kaçırma iddiasıyla hakim karşısında!

Türk müzik dünyasının sevilen isimlerinden Hazal mahlası ile bilinen Özlem Yerşen hakkında Sinema Sevenler Derneği üzerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla iddianame düzenlendi. İddianameye göre Beyoğlu Vergi Dairesi tarafından yürütülen incelemede, derneğin 2022 yılına ait defter ve belgeleri talep edildi. Vergi Müfettişliği, evrakların teslim edilmediğini belirterek rapor hazırladı ve durum Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.

Şarkıcı Özlem Yerşen Şarkıcı Özlem Yerşen

Savcılık, Vergi Usul Kanunu'nun 359/a-2 maddesi uyarınca 'belge ibraz etmeme (gizleme)' suçunun işlendiğini ileri sürdü ve Özlem Yerşen'in cezalandırılmasını istedi. Hakim, eksik hususların tamamlanması amacıyla çeşitli kurumlara müzekkere yazılmasını kararlaştırdı. Buna göre; derneğin yetkilendirme kararının gönderilmesi, dernekle ilgili ticaret sicil kayıtlarının mahkemeye sunulması, sanatçının e-tebligat başvurusu olup olmadığının ilgili vergi dairesinden bildirilmesi istenecek. Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Şarkıcı Özlem Yerşen Şarkıcı Özlem Yerşen


'DERNEĞİN MUHASEBE İŞLERİNİ BEN YÜRÜTMEDİM'

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre ayrıntılı bir savunma yapan Hazal mahlaslı Özlem Yerşen şu ifadeleri kullandı: "Dernek, sanatçıların ses hakkını korumak amacıyla çalışan 40 yıllık bir topluluktur. Üyelerin ricası üzerine gönüllü olarak yardımcı oldum. Daha sonra benim adıma bir yetki belgesi düzenlenmiş ancak bu benim bilgim dışında yapılmış. Defterlerin nerede olduğu, kim tarafından tutulduğu konusunda bilgim yok. Muhasebe süreçlerine dahil olmadım. Eğer bir eksiklik varsa kasıtlı değildir." Yerşen, kendisine ulaşan bir tebligat olmadığını, bu nedenle sürecin nasıl işlediğinden de haberdar olmadığını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Balıkesir'de konteyner skandalı! Devlet depremzedelere gönderdi CHP'li belediye köpeklere tahsis etti
Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de
Türk Telekom
Asgari Ücret Komisyonu bu hafta toplanıyor! Hangi formüller masada?
Başkan Erdoğan ile terörist Abdi görüşecek yalanı çöktü: İletişim Başkanlığı oyunu bozdu!
Ademi merkeziyetçilik oyunu büyüyor: Abdi ile Barzani ekseni harekete geçti
İdefix
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A Haber'e konuştu
Kim Milyoner Olmak İster'e sosyal medya fenomeni Sevinç Parlak konuk oldu!
Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Terör örgütü SDG’den Esad’a hizmet! Devrim kutlamalarına tam yasak
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede
İstanbul'da sel ve su baskınları! Sarıyer'de yol çöktü... Araçlar dereye düştü | Peş peşe kazalar
Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?
Rafa Silva oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı kararı
Sosyal medyada alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret eden yayıncı tutuklandı
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Meteoroloji'den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede
Washington-Caracas hattı alev alev: Trump'tan saha genişletme kararı: "Yakında başlayacağız" diyerek açıkladı
İBB’nin ihale manipülasyonu ağı deşifre oldu: Sayıştay raporu ortaya çıktı! 14 işte 790 milyonluk şaibe!