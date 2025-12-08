Özlem Yerşen vergi kaçırma iddiasıyla hakim karşısında!

Savcılık, Vergi Usul Kanunu'nun 359/a-2 maddesi uyarınca 'belge ibraz etmeme (gizleme)' suçunun işlendiğini ileri sürdü ve Özlem Yerşen 'in cezalandırılmasını istedi. Hakim, eksik hususların tamamlanması amacıyla çeşitli kurumlara müzekkere yazılmasını kararlaştırdı. Buna göre; derneğin yetkilendirme kararının gönderilmesi, dernekle ilgili ticaret sicil kayıtlarının mahkemeye sunulması, sanatçının e-tebligat başvurusu olup olmadığının ilgili vergi dairesinden bildirilmesi istenecek. Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

'DERNEĞİN MUHASEBE İŞLERİNİ BEN YÜRÜTMEDİM'

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre ayrıntılı bir savunma yapan Hazal mahlaslı Özlem Yerşen şu ifadeleri kullandı: "Dernek, sanatçıların ses hakkını korumak amacıyla çalışan 40 yıllık bir topluluktur. Üyelerin ricası üzerine gönüllü olarak yardımcı oldum. Daha sonra benim adıma bir yetki belgesi düzenlenmiş ancak bu benim bilgim dışında yapılmış. Defterlerin nerede olduğu, kim tarafından tutulduğu konusunda bilgim yok. Muhasebe süreçlerine dahil olmadım. Eğer bir eksiklik varsa kasıtlı değildir." Yerşen, kendisine ulaşan bir tebligat olmadığını, bu nedenle sürecin nasıl işlediğinden de haberdar olmadığını söyledi.