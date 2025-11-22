PODCAST CANLI YAYIN

2025 kainat güzeli Fatıma Bosch oldu

Meksika Güzeli Fatima Bosch, 2025 Kainat Güzeli seçildi. Final öncesinde birçok skandalın yaşandığı yarışmada, temsilcimiz Ceren Arslan ise finale kalamadı.

2025 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) bu yıl, Tayland'da gerçekleştirildi. Meksika Güzeli Fatima Bosch, 2025 Kainat Güzeli tacının sahibi oldu. Bosch, yarışmadaki 'Aptal' kriziyle gündeme gelmişti. Fatima Bosch, tacını geçen yılın Kainat Güzeli Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig'in elinden aldı. Modellik yapan 25 yaşındaki Fatima Bosch, moda tasarımı alanında eğitim gördü. Yarışmanın ikincisi, ev sahibi ülke Tayland'ın güzeli Praveenar Singh olurken, Venezuelalı Stephany Abasali üçüncü, Filipinli Ahtisa Manalo dördüncü ve Fildişi Sahili'nden Olivia Yace beşinci oldu. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ise ilk 30'a giremeyerek finalde yarışma hakkı kazanamadı.

'İLK30'DAN ÇİRKİN BULUNDUM'
Ceren Arslan, "Çok çabaladık, emek verdik. Jürimiz demek ki beni o ilk 30'dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok, bir bildikleri vardır elbet. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

