Müge Boz’un acı günü! Veda satırları yürek burktu

Ünlü oyuncu Müge Boz, 94 yaşında vefat eden anneannesi Fatima Usta’nın acı haberini sosyal medyadan duygusal bir paylaşımla duyurdu. Boz, anneannesinin hayat mücadelesine ve iyi kalbine vurgu yaptığı mesajında, hem üzüntüsünü hem de sevgisini takipçileriyle paylaştı.

Müge Boz'un acı günü! Veda satırları yürek burktu

Ünlü oyuncu Müge Boz, anneannesi Fatima Usta'nın 94 yaşında hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Boz, duygusal paylaşımında anneannesinin savaş yıllarındaki zorluklarını ve güçlü yaşam öyküsünü anlatırken, hem kaybın üzüntüsünü hem de ona duyduğu sevgiyi takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Mekanın cennet olsun anneanneciğim. 94 yaşına kadar bir ömür dolu dolu yaşadın. Torunlarının torunlarını gördün. 'Fatima... Ne kadındı be!' diye sevgiyle anarak konuştu arkandan tüm dostların, akrabaların. İyi kalbin, sevgi dolu bir insan oluşun bana hep ilham oluyor"

Boz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Annesiz büyüdüğünün acısını hep anlatırdın. Küçükken ölmüş annen, baban da yokmuş. Makedonya savaş yıllarında yaşadığın korkunç acılardan yıkılmamış, Türkiye'de yeni bir hayat kurmak için tırnaklarınla kazımışsın bu hayatı. Aile dizinlerinde daha derin anlamak için çabaladığım, aile soyumun kraliçesi ananem. Fatima. Nurlar içinde uyu. Seni çok seviyoruz"

