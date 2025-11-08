Müge Boz’un acı günü! Veda satırları yürek burktu

Boz, duygusal paylaşımında anneannesinin savaş yıllarındaki zorluklarını ve güçlü yaşam öyküsünü anlatırken, hem kaybın üzüntüsünü hem de ona duyduğu sevgiyi takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Mekanın cennet olsun anneanneciğim. 94 yaşına kadar bir ömür dolu dolu yaşadın. Torunlarının torunlarını gördün. 'Fatima... Ne kadındı be!' diye sevgiyle anarak konuştu arkandan tüm dostların, akrabaların. İyi kalbin, sevgi dolu bir insan oluşun bana hep ilham oluyor"