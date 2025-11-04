PODCAST CANLI YAYIN

Sinehane’den romantik komediye farklı bir bakış: Medeni Haller sete çıkıyor!

Sinehane’nin yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Selçuk Aydemir ve Ebru Aydemir’in yazdığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği Medeni Hâller sete çıkıyor.

Medeni Hâller, ilişkiler üzerine kurulu iki farklı dünya görüşünün çarpışmasından doğan bir aşk hikâyesini anlatacak. TV yayın hakları atv'de bulunan, başrollerini Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Çelik'in paylaştığı filmde, bir nikah memuru ve bir boşanma avukatının yolları tesadüfen kesişecek.

ÖZGE GÜREL, AYLİN KARAKTERİYLE BEYAZ PERDEDE!

Özge Gürel, aşkla ve ilişkilerle arasına mesafe koymuş, kendini mesleğine adamış, keskin çizgilere sahip bir boşanma avukatı olarak karşımıza çıkıyor.

Buna karşın Gökhan Alkan, Ozan karakteriyle hâlâ aşkın ve ilişkilerin gücüne inanan, enerjik ve pozitif bir nikah memuruna hayat veriyor.

Farklı anlatım dili, güçlü diyalogları ve oyunculuk performanslarıyla öne çıkacak olan Medeni Hâller, romantik komedi türüne taze bir soluk getirerek seyircisini hem eğlendirmeyi hem de ilişkilere dair yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

KÜNYE

Yapım:Sinehane

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Senaryo: Ebru Aydemir

Oyuncular: Özge Gürel, Gökhan Alkan, Burak Çelik, Jessica May, Yasemin Baştan, Ceren Soylu, Ali Barkın, Yeliz Kuvancı, Samet Gürsel, Şeyma Peçe.

