Oyuncu Devrim Yakut ilk kez açıkladı: Meme kanserini yendim

Ünlü oyuncu Devrim Yakut, 4 ay önce meme kanseri teşhisi aldığını ilk kez hayranlarıyla paylaştı. 57 yaşındaki deneyimli sanatçı, tedavi sürecine dair son gelişmeleri ve sağlık durumunu da açıkladı.

Giriş Tarihi:
Devrim Yakut katıldığı bir etkinlikte meme kanserine yakalandığını ilk kez açıkladı. 4 ay önce meme kanseri tanısı aldığını dile getiren Yakut, yaşadığı süreci "Erken teşhis sayesinde geldi ve geçti" sözleriyle aktardı.

Meme kanserini erken tanı sayesinde hızlıca ve sağlıklı bir şekilde atlattığını dile getiren Devrim Yakut, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Erken tanının önemine çok inandığım için ve ailemde bu hastalığın varlığı nedeniyle çok titizlendim. Ben de bu işin kıyısından erken teşhisle dönmüş biri olarak burada kendi serüvenimi anlatacağım. Aslında serüven bile denemez, o kadar erken fark edildi ki, böylece geldi ve geçti çok şükür"

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlenenetkinliğe katılan Yakut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekim ayındaki bu farkındalığı çok önemsiyorum çünkü bir toplumda kadın sağlıklıysa eğer toplum da sağlıklıdır; hem psikolojik olarak hem zihinsel olarak. O yüzden kadınlarımız sağlıklı olsun, toplumumuz da sağlıklı olsun. Benim hastalığım da erken tanı sayesinde geldi ve geçti"

Meme kanseri teşhisini rutin kontrolleri sırasında öğrendiğini belirten Yakut, süreç boyunca nasıl ilerlediğinden ve neler hissettiğinden ise şöyle anlattı: "Mamografi sırasında daha önceki kontrollerde olmayan çok küçük bir şeye rastlandı. Radyolog o minicik şeyi fark etti ve sonra süreç başladı. Hocalarımız ilk gün bana 'biz bu işi halledeceğiz' dediler. Onların kendilerine, mesleklerine ve bunu yapış biçimine inançları beni hep çok dik tuttu.

"BİR AN BİLE UMUTSUZLUĞA KAPILMADIM"

Bir an bile umutsuzluğa kapılmadım, o yüzden buradayım zaten. Umutsuzluğa kapılmamak bu rahatsızlıkta son derece önemli. 4 ay önce daha ilk teşhis konmuştu, 4 ay sonra sağlıklı bir biçimde buradayım"

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bundan 20 yıl önce zor bir hastalıktı bu. Ben annemi de bu rahatsızlıktan kaybettim; ama o zaman algımla bu zaman algım birbirinden çok farklı. Çünkü hekimlerimiz erken teşhisin önemini hep söylüyordu. Erken teşhis de ancak düzenli kontrollerle olabiliyor, bundan korkmamak gerekiyor. 'Hastaneye gidersem korkacağım bir şeyle karşılaşacağım' korkusu daha büyük şeylere sebep oluyor, bunu kimse yapmasın"

