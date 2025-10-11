PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!

Yakında atv’de başlayacak ‘Kuruluş Orhan’, yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrol Mert Yazıcıoğlu, dizi ve canlandırdığı Orhan Bey karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına iddialı açıklamalarda bulundu. Yazıcıoğlu, izleyicileri ezber bozan bir sezonun beklediğini söyledi. İşte o açıklama...

Yakında atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi'nin devamı olan 'Kuruluş Orhan'; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu.

'Kuruluş Orhan' setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu dizi ve canlandırdığı Orhan Bey karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına iddialı açıklamalarda bulundu.

Dizide Orhan Bey karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu aldığı at ve kılıç eğitimleri hakkında da konuştu.

"HER AÇIDAN YEPYENİ BİR SEZON GELİYOR"

Mert Yazıcıoğlu dizide canlandıracağı Orhan Bey için "En dikkatimi çeken özelliği ileri görüşlü olması" açıklamasıyla sözlerine devam etti.

Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili de düşüncelerini ifade eden Yazıcıoğlu "Böyle yetenekli, işini seven bir kadroyla birlikte olmak onur verici" sözleriyle ekip arkadaşlarından da övgüyle bahsetti.

Ünlü oyuncu açıklamalarını "Yepyeni ve ezber bozan bir sezon izleyicileri bekliyor" sözleriyle noktaladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.

