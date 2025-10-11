Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!

Yakında atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi'nin devamı olan 'Kuruluş Orhan'; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu.
'Kuruluş Orhan' setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu dizi ve canlandırdığı Orhan Bey karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına iddialı açıklamalarda bulundu.
Dizide Orhan Bey karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu aldığı at ve kılıç eğitimleri hakkında da konuştu.